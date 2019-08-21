Antalya'da barınaktaki 'hayvanların öldürüldüğü' iddiası
|21 Ağustos 2019 21:53
|Yazdır
Antalya Büyükşehir Belediyesine ait barınaktaki "hayvanlara kötü muamelede bulunulup bazılarının asitle öldürüldüğü" iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevindeki sahipsiz kedi ve köpeklere kötü şartlarda bakıldığı ve bazılarının ölüme terk edildiği yönünde sosyal medyada yer alan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini çekti.
Kısa sürede sosyal medyada yayılan paylaşımların bazılarında, hayvanların asitle öldürüldüğü iddiaları da yer aldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, sosyal medyada Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevine ait olduğu öne sürülen görüntülerin ihbar kabul ederek, harekete geçildiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nurettin Mert Batu ve bazı hayvanseverlerin iddialarla ilgili yerinde yaptığı incelemede olumsuz bir duruma rastlanılmadığı kaydedildi.
Açıklamada, soruşturmanın sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adalar'da 'görevli doktor memurları fişledi' iddiası
19 Ağustos 2019 09:11
|Üç büyükşehir belediye başkanı görevden alındı
19 Ağustos 2019 06:50
|Hastaya yanlış kan verildiği iddiasına soruşturma
10 Ağustos 2019 20:42
|Okul Müdürü ile kavga etti, kademesi düşürüldü
06 Ağustos 2019 20:38
|Kocamaz ve arkadaşlarına soruşturma izni
04 Ağustos 2019 22:59
|Kadın çalışanı taciz eden personele soruşturma
04 Ağustos 2019 18:16
|Rektörün 'tedbili kıyafet' denetimi hastaneyi kapattırdı
31 Temmuz 2019 07:36
|O belediye personeli hakkında soruşturma başlatıldı
29 Temmuz 2019 22:26
|Yerleşim merkezinde havaya ateş eden muhtar görevden uzaklaştırıldı
25 Temmuz 2019 09:50
|Tursab ve Biletix'e soruşturma açıldı
22 Temmuz 2019 12:28