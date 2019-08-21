1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polisten kaçan sürücüye bin 453 TL ceza

Kahramanmaraş'ta 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsüne çeşitli suçlardan bin 453 TL parası cezası kesildi.
 21 Ağustos 2019 22:23
Yazdır
Polisten kaçan sürücüye bin 453 TL ceza

Kahramanmaraş'ta 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsüne çeşitli suçlardan bin 453 TL parası cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi Gaziosmanpaşa Bulvarında devriye görevi yapan sivil polis ekibi, 46 ABJ 094 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil, Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile Bediüzzaman Bulvarının kesiştiği kavşakta virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, otomobilde maddi hasar oluştu. Bir süre sonra kaza yerine dönen sürücü M.K.'ye makas atmaktan 1002 lira, dur ikazına uymamaktan 235 lira, yüksek sesle müzik dinlemekten 108 lira, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 108 lira olmak üzere toplam bin 453 lira cezai işlem uygulandı.

Otomobil ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Toplu taşımanın 'pedallı filikaları'
21 Ağustos 2019 23:13		 Kalaşnikofla yaban keçisi avlayanlara rekor ceza
21 Ağustos 2019 22:48
TİKA'dan 9 ülkede polis ve güvenlik eğitimi
21 Ağustos 2019 22:08		 Ambulanslar 3 milyon 295 bin hastanın imdadına koştu
21 Ağustos 2019 22:03
'Danışma Hattı' desteği ile sigarayı bırakıyorlar
21 Ağustos 2019 21:23		 Kağıthane'deki riskli binaların yıkımı sürüyor
21 Ağustos 2019 20:33
Batman'da 3 muhtar görevden uzaklaştırıldı
21 Ağustos 2019 17:59		 YÖK'ten DGS'de şartlı kayıt imkanı
21 Ağustos 2019 15:22
Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açıldı
21 Ağustos 2019 15:18		 Diş çekimi sonrası gözünü kaybeden kişiyi Valilik yalanladı
21 Ağustos 2019 12:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:08 - Reçeteye yazılan talimat herkesi duygulandırdı .23:03 - Terör yandaşları yolcu minibüsünü ateşe verdi22:58 - Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı22:53 - 7. sınıf öğrencisi Zeren Türkiye 1.si oldu22:48 - Kalaşnikofla yaban keçisi avlayanlara rekor ceza22:43 - Trafik kazası geçiren zabıta memuru hayatını kaybetti22:38 - Hastane tuvaletinde bulduğu parayı polise teslim etti22:33 - Konut fiyatları Ankara'da düştü, İzmir'de yükseldi22:28 - Ordu Valisi Seddar Yavuz'un acı günü22:23 - Polisten kaçan sürücüye bin 453 TL ceza
22:18 - Otomotiv devi araçlarına gizli sensör yerleştirmiş22:13 - Dicle Elektrik'ten aldığı bursla üniversiteye yerleşti22:08 - TİKA'dan 9 ülkede polis ve güvenlik eğitimi22:03 - Ambulanslar 3 milyon 295 bin hastanın imdadına koştu21:58 - Şeker tüketiminin artması kanser riskini de artırıyor21:53 - Antalya'da barınaktaki 'hayvanların öldürüldüğü' iddiası21:48 - Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile telefonda görüştü21:43 - Evrensel gazetesi yazarı gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamadı
Memur maaş zammında Hakem Kurulu süreci başladı
Cumhurbaşkanlığı'ndan kadro talepleri hakkında Genelge
Bakanlık'tan memurlar.net'e özel açıklama: Eski kazanımlar aynen devam edecek
Çalışma Bakanı 'memur maaş zammıyla' ilgili konuşacak
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
Bakan Selçuk, memur heyetini çağırdı, görüşmeden gitti
Hakem Kurulu ne zaman toplanacak, kararını ne zaman açıklayacak?
Merkez Bankası sert oynuyor
Van'da daire başkanı ile müdürler dahil 9 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nasılsın 1
islam slimani'nin monaco'ya transferi 1
kanepede uyanmak 2
Fer.ah 1
Badem sütü 1
şu an çalan şarkı 3
18.08.2019 izmir karabağlar yangını 3
egemen bağış'ın prag büyükelçisi olması 2
supporters 3
vitiligo 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Transfer Yönetimi Uzmanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Engelli Grafiker Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Konya Selçuklu Belediyesi 10 Zabıta Memuru Alacak
Konya Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Tekirdağ SGK İl Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Zonguldak İl Özel İdaresi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Siirt İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gördes Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam