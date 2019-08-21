Ordu Valisi Seddar Yavuz'un acı günü
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yaşayan Ordu Valisi Seddar Yavuz'un amcası vefat etti.
|21 Ağustos 2019 22:28
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Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yaşayan Ordu Valisi Seddar Yavuz'un amcası vefat etti.
İlçenin Gümüşkonak mahallesinde yaşayan Vali Yavuz' un amcası 87 yaşındaki Muzaffer Yavuz, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Cenazesi bugün ikindi namazından sonra ikamet ettiği Gümüşkonak mahallesinde toprağa verilecek.
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