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Konut fiyatları Ankara'da düştü, İzmir'de yükseldi

Son bir yılda konut fiyatları İstanbul ve Ankara'da düşerken, İzmir'de yükseldi.
 21 Ağustos 2019 22:33
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Konut fiyatları Ankara'da düştü, İzmir'de yükseldi

Bir gayrimenkul değerleme platformunun analizine göre; son bir yılda konut fiyatları İstanbul'da yüzde 15.69, Ankara'da yüzde 3.9 düşerken İzmir'de yüzde 0.84 arttı. Temmuz sonu itibariyle Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 320 TL olurken son 1 yılda konut satış fiyatlarındaki düşüş oranı yüzde 3,80 oranında gerçekleşti. 2019 yılında konut satışlarının yüzde 17,9'unun gerçekleştiği İstanbul'da ise konut fiyatları son 1 yılda yüzde 15,69 düşüş gösterdi ve ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 589 TL olarak gerçekleşti.

Toplam konut satışlarının yüzde 9,59'unun gerçekleştiği Ankara'da ortalama konut metrekare satış fiyatı Temmuz sonu itibarı ile bin 798 TL, son 1 yıllık değer düşüşü ise yüzde 3.91 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışlarının yüzde 5.7'si ise İzmir'de gerçekleşti. Verilere göre İzmir'de Temmuz sonu itibariyle ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 879 TL oldu. İzmir'de son 1 yılda konut fiyatları da yüzde 0.84 artış gösterdi.

İpotekli konut satışları yüzde 78,5 arttı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarının Haziran ayına göre yüzde 78,5 artış, Temmuz 2018'e göre ise yüzde 57 oranında düşüş göstererek 13 bin 64 olarak kaydedildiğini söyleyen söz konusu platformun pazarlama ve satış grubu başkanı Aylin Daylan, "Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,8 olarak gerçekleşti. 2. el konut satışları ise Haziran ayına göre yüzde 66,2 artış, Temmuz 2018'e göre ise yüzde 4,5 düşüş göstererek 63 bin 305 olarak gerçekleşti. 2. el konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı Temmuz ayında yüzde 62 oldu" dedi.

Temmuz'da yabancılara 4 bin 192 konut satıldı

Yabancıya konut satışları Haziran ayına göre yüzde 55,9, Temmuz 2018'e göre yüzde 46,7 artarak 4 bin 192 oldu. Temmuz ayı bu rakam ile 2019 yılında yabancıya konut satışının en yüksek olduğu ay olurken, bu ay sonu itibariyle 2019 yılında yabancılara toplam 24 bin 144 konut satıldı.
İhlas Haber Ajansı
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