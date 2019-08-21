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Hastane tuvaletinde bulduğu parayı polise teslim etti

Kastamonu Devlet Hastanesinde görevli stajyer öğrenci, hastanenin tuvaletinde bulduğu yaklaşık 20 bin lirayı sahibine bulamayınca polis ekiplerine teslim etti.
 21 Ağustos 2019 22:38
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Hastane tuvaletinde bulduğu parayı polise teslim etti

Kastamonu Devlet Hastanesinde görevli stajyer öğrenci, hastanenin tuvaletinde bulduğu yaklaşık 20 bin lirayı sahibine bulamayınca polis ekiplerine teslim etti.

Kastamonu Üniversitesi'nde Hemşirelik Bölümü okuyan ve yaz stajı için Kastamonu Devlet Hastanesinde çalışan Ömer Kaan Çıvgın, mesai bitimi sonrasında tuvalete gitti. Bu sırada yerde bir poşet olduğunu fark eden Ömer Kaan Çıvgın, poşeti kontrol ettiğinde içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gördü. Bunun üzerine hastanenin güvenlik görevlilerine bilgi veren Ömer Kaan Çıvgın, güvenlik görevlileriyle birlikte bir süre paranın sahibi aradı. Paranın sahibini bulamayınca Ömer Kaan Çıvgın, güvenlik görevlileriyle birlikte parayı tutanak karşılığında polis ekiplerine teslim etti. Hastanenin güvenlik kamerası görüntüleri de izlenerek paranın sahibi belirlenmeye çalışılacak ve ardından para sahibine teslim edilecek.

Lavaboda bulduğu para dolu poşeti görevlilere teslim ettiğini söyleyen Kastamonu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Ömer Kaan Çıvgın, "Her gün tekrarladığım üzere mesaiden sonra lavaboya gitmiştim. Poşetin içerisinde bir miktar para vardı, bu benim dikkatimi çekti. Poşeti alıp ardından güvenlik görevlilerini aradım. Sağ olsun güvenlikteki arkadaşlar yardımcı oldular, beni polis ekiplerine yönlendirdiler. Ben, parayı bulup bu şekilde bırakmak istedim. Parayı, gelen polis ekiplerine tutanak karşılığında sahibine teslim edilmek üzere bıraktım" dedi.

Paranın sahibi bulabilmek için Ömer Kaan Çıvgın'a yardımcı olduklarını anlatan Kastamonu Devlet Hastanesinde Güvenlik Görevlisi Hüseyin Topçuoğlu ise, "Ömer bey, parayı bulduktan sonra bizleri aradı. Bizlerde arkadaşımıza yardımcı olduk. Şuanda para ile birlikte polis noktasına giderek tutanak karşılığında parayı emniyet güçlerine teslim ettik. İnşallah bu sayede para sahibine ulaştırılacak. Ömer kardeşimize teşekkür ederiz, kendisinden Allah razı olsun. Ömer kardeşimiz, duyarlı bir davranış sergiledi ve parayı muhafaza altına alarak sahibine teslim etmek istedi. Parayı ilk olarak bizlere ulaştırdı, bizlerde emniyet güçlerimizle birlikte sahibine bularak inşallah parayı kendisine teslim edeceğiz. Böyle iyi insanlar olduğu sürece sırtımız yere gelmez. Belki başka bir kardeşimizin bu parayı çok ihtiyacı vardı. Biz paranın sahibini bulup teslim edelim, bizim üzerimize düşen görevde budur. Her zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. Kendisinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Polis ekipleri, tutanak karşılığında aldıkları yaklaşık 20 bin liranın sahibi bulabilmek için çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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