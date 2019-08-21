Trafik kazası geçiren zabıta memuru hayatını kaybetti
|21 Ağustos 2019 22:43
|Yazdır
Bursa'nın Mudanya ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Osmangazi Belediyesi'nde görevli Zabıta Memuru Hasan Yiğit için Osmangazi Belediyesi bahçesinde tören düzenlendi. 27 yıllık zabıta memurunun vefat haberi mesai arkadaşlarını yasa boğdu.
Geçtiğimiz gün şahsi aracıyla Mudanya istikametine doğru gitmekte olan Osmangazi Belediyesi Zabıta Memuru 52 yaşındaki Hasan Yiğit, aracın kontrolünü kaybedince durakta yolcu indiren belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 2 çocuk babası Yiğit, araçta sıkıştı. Ekiplerin araçtan çıkardığı Yiğit, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Vefat haberi ile mesai arkadaşlarını yasa boğan Yiğit için belediye binası önünde tören düzenlendi.
Duygu dolu anların yaşandığı törenin ardından Hasan Yiğit, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Yiğit, Yeşilova Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Reçeteye yazılan talimat herkesi duygulandırdı .
21 Ağustos 2019 23:08
|7. sınıf öğrencisi Zeren Türkiye 1.si oldu
21 Ağustos 2019 22:53
|Hastane tuvaletinde bulduğu parayı polise teslim etti
21 Ağustos 2019 22:38
|Ordu Valisi Seddar Yavuz'un acı günü
21 Ağustos 2019 22:28
|Dicle Elektrik'ten aldığı bursla üniversiteye yerleşti
21 Ağustos 2019 22:13
|Alevlerin arasındaki kaplumbağayı astsubay kurtardı
21 Ağustos 2019 21:18
|Erzurum'a şehit ateşi düştü
21 Ağustos 2019 19:48
|Hayvan sevgisiyle bir günde fenomen oldu
21 Ağustos 2019 19:33
|Karpuz tezgahında çalışarak fen lisesini kazandı
21 Ağustos 2019 19:23
|112 yaşındaki Ayşe ninenin sırrı doğal beslenme
21 Ağustos 2019 19:10