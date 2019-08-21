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Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
Burdur'un Yeşilova ilçesinde meldana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
|21 Ağustos 2019 22:58
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde meldana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Süleyman Can Analık'ın (28) kullandığı 07 MET 33 plakalı otomobil, Yeşilova-Denizli kara yolu Güney köyü yakınlarında, Müslüm Koçhan (39) idaresindeki 47 PG 833 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Ömer Akdemir (63), Belgin Yaşar (19), Ömer Doğu Akdemir (18), diğer araçtaki Tuba (36), Betül (5), Berat (9) ve Burak Koçhan (10) yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yeşilova ve Burdur devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan emekli sağlık memuru Ömer Akdemir, hayatını kaybetti.
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