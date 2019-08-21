Terör yandaşları yolcu minibüsünü ateşe verdi
|21 Ağustos 2019 23:03
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Diyarbakır'da silahlı terör örgütü yandaşları yolcu minibüsünü durdurup yolcuları indirdikten sonra minibüse benzin döktü ve molotof attı. Alev topuna dönen minibüs kullanamaz hale geldi.
Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 M 0052 plakalı bir yolcu minibüsü, yolcu indirmek için durağa yanaştı. İddiaya göre o sırada yüzleri maskeli silahlı terör yandaşları tarafından minibüsteki yolcular ve şoför indirildi. Yüzleri maskeli olan terör yandaşları ellerindeki benzini döküp molotof atarak minibüsü ateşe verdi. Daha sonra terör yandaşları sokak aralarında kaçarak uzaklaştı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ve polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan minibüsü söndürdü.
Öte yandan minibüs kullanılmaz hale gelirken güvenlik güçlerince geniş çapta inceleme başlatılırken kaçan terör yandaşlarının yakalanması için operasyon başlatıldı.
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