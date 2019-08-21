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Toplu taşımanın 'pedallı filikaları'

Kayseri'de 2009 yılında hayata geçirilen toplu taşımada bisiklet kullanımı modeli, yaklaşık 50 bin kullanıcıya ulaştı.
 21 Ağustos 2019 23:13
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Toplu taşımanın 'pedallı filikaları'

Kent içi ulaşımın kalitesini yükseltmek amacıyla Kayseri'de 2009 yılında hizmete sunulan bisikletlerden yaklaşık 50 bin kişi faydalandı.

Büyükşehir Belediyesince, toplu taşıma kullanımını artırmak, bu araçlara erişimi kolaylaştırmak, kent içi ulaşımın kalitesini yükseltmek ve bütünleşik toplu taşıma sistemi oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KayBis), aradan geçen 10 yılda Türkiye'ye örnek bir proje haline geldi.

Kent genelinde 51 istasyon ve 600 bisikletle hizmet veren sistem, 590 kullanıcıdan 49 bin 148 kullanıcıya ulaştı.

Kayseri ulaşım ana planında belirlenen hedeflere uygun olarak ana toplu taşıma aksını besleyecek şekilde planlanan sistemle, bisiklet istasyonları, kent içindeki yolcu çekim noktaları dikkate alınarak konumlandırıldı.

Sistemle, kısa ve orta mesafeli yolculukların bisikletle gerçekleştirilmesi sağlanıyor. Mevcut toplu taşıma kartına KayBis uygulamasının tanıtılmasıyla aktif hale gelen sistemde vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonraki ilk yarım saat gitmek istedikleri yere bisikletlerle ücretsiz ulaşabiliyor.

KayBis ile geçen yıl 3 milyon 664 bin kilometre

Yılın 8 ayı faal olan KayBis uygulamasından geçen sene 41 bin 744 kişi faydalandı, kişi başı ortalama kullanım 101 dakikaya ulaştı.

Geçen yıl 3 milyon 664 bin kilometre kateden kullanıcılar, bu süre zarfında 183 bin 198 saat pedal çevirmiş oldu.

Yerli üretim bisiklet paylaşım sistemiyle hizmet

Bisiklet ağının, istasyonların, kullanıcı verilerinin ve sahadaki ekiplerin takibini sağlayan, 2010'da Hollanda'dan satın alınan yazılım sistemi, 2015 yılında yerli üretim bisiklet paylaşım sistemiyle hizmet vermeye başladı.

Bu alandaki deneyimini diğer şehirlerle de paylaşan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ ekipleri, Gaziantep, Mersin, Malatya, Muğla ve Yozgat'a da sistemin kurulmasında etkin rol oynadı.

"Bir hekim olarak da çok önemsiyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, Kayseri'de bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak adına başlatılan KayBis uygulamasına ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Geliştirilen yazılım sayesinde elde ettikleri veriler doğrultusunda sistemin ağını genişletmeye çalıştıklarını anlatan Büyükkılıç, "Kayseri doğası gereği bisiklet kullanımına çok müsait." dedi.

Büyükkılıç, Kayseri'de yaklaşık 90 kilometre bisiklet yolu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Toplu taşımanın filikaları olarak nitelendirdiğimiz bisikletleri bir hekim olarak da çok önemsiyorum. Bundan sonra açacağımız yollarda hem bisiklet kültürünü yerleştirmeye hem de projeye dahil etmeye dikkat edeceğiz. Sadece merkezde değil ilçeler bazında da bisiklet kültürünü geliştirmeyi çok önemsiyoruz. Yakın zamanda hayata geçireceğimiz Hava İkmal Millet Bahçesi projesi kapsamında da bisiklet yolları mevcut olacak ve çok geniş alan tutacak."
Anadolu Ajansı
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