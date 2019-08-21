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İstanbullu için selden daha korkutucu uyarı: Kent haftalarca kar altında kalabilir

İstanbul başta olmak üzere yurt geneli son günlerde ani yağış ve sel baskınlarına tanıklık ederken, Dünya'nın ısı ve ışık kaynağı Güneş'te gözlenen 'sessizlik' uzmanların dikkatini çekmiş durumda. Güneş'te beklentilerin aksine tam 159 gündür patlama ölçülmüyor ve bu durumun 2019 sonuna dek süreceği düşünülüyor.
 21 Ağustos 2019 23:36
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İstanbullu için selden daha korkutucu uyarı: Kent haftalarca kar altında kalabilir

Küresel Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten bu kışın sert geçeceğini açıkladı. Güneşin 24. Döngüsünü sonlandırdığını ve aktivitesinin minimuma indiğini söyleyen Ökten "Bu kışlar 1954, 64, 76, 87, 97 ve 2009. Bu sene yeni bir solar minimumla karşı karşıyayız ve bu durum sert kış ihtimalini artırıyor" dedi.

"Bu kış sert geçecek"

Ökten sözlerine şu şekilde devam etti;

Örneğin; 1954 kışında Balkanlar ve ülkemizin özellikle batısı ağır kış koşulları yaşadı ve Tuna nehrinden kopan buz parçaları Boğazı kapattı. Yine 1964 kışında İstanbul'da 850 hpa seviyesinde -18,8 derece ölçüldü. Bu yüzyılın rekoruydu. 1976 yılında özellikle Anadolu'da çok sert bir kış yaşandı ve şehir merkezlerinde 3 metre kar ölçüldü. Bir sonraki solarminimum 1987 yılında yaşandı ve Avrupa ve Türkiye ağır kış koşulları yaşadı. İstanbul haftalarca kar altında kaldı. Dolayısıyla istatistiksel olarak bu kışın sert geçme ihtimali yüksek."

Tarihte Güneş 1645-1715 yılları arasında uzun süre uykuya dalmış ve Kuzey yarım kürede aşırı soğuklar görülmüşü. Avrupa'da göller ve nehirler donmuş, Londra'nın Thames nehrinde her kış buz üstünde festivaller yapılmıştı.

gzt.com

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