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Arınç: Bakanlar, yasama çalışmalarına katılacak

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, hükümet sistemine yapılacak düzenlemeyle, bakanların eskisi gibi Meclis'te olacağını belirtti.
 21 Ağustos 2019 23:39
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Arınç: Bakanlar, yasama çalışmalarına katılacak

Bülent Arınç, hükümet sistemindeki revizyonları anlattı

Bülent Arınç, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

"TÜRKİYE'DE REJİM DEĞİŞMEDİ, YİNE DEMOKRASİ VAR"

Ardından AK Parti Malatya İl Başkanlığı'na geçen Arınç, Cumhurbaşkanlığı sisteminin değişmeyeceğini ifade edip şunları söyledi: "Her şeyde olduğu gibi aksayan, verimsiz olan alanlar mutlaka restore edilecek, bizim inancımız bu. Ama her ilk uygulamada olduğu gibi bazı yerlerde aksamalar görülebilir, bazı yerlerde uyumsuzluklar, sıkıntı var denilebilir. Hepsini anlayışla karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında kendi külliyesinde, AK Parti'de de grup yönetimi aksayan neresi var diye bir çalışma yapıyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı; partisine üye olabiliyor, genel başkan olabiliyor. Sayın Erdoğan'ın hem Cumhurbaşkanı olması hem de partisinin genel başkanı olmasını, çoğu kişi hazmedemedi. Ama bu anayasa oylaması ile gerçekleşti. Geçmişte örnekleri var, böyle bir örneğinde bu seçimlerde nasıl bir etki yaptığını partimiz takip ediyor. Şu anda Türkiye'de rejim değişmedi, yine demokrasi var. Ama hükümet sistemleri içinde farklı bir sistemdeyiz. Güçlendirilmiş ve icranın başında olan bir Cumhurbaşkanı var. Bütün bunlar süreç içinde mutlaka kabul edilecek, öngörülecek şeyler."

BAKANLAR MECLİS'E DÖNECEK
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bakanların çalışma sistemleriyle ilgili de "Bir yıl içinde görüldü ki; sosyal tesislerin ve bazı yerlerin Cumhurbaşkanlığı'ndan ziyade milli saraylarda kalması daha doğru. Bugün onun kararı alındı. Bunun gibi Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile bazı rötuşlar yapılıyor. Milletvekilleri halkın taleplerini nasıl bakanlara iletecekler diye bir talep var. Bu noktada Meclis'te nöbetçi bakanlık uygulaması ve bakanların yasama çalışmalarında mutlaka bakan sıralarında oturması çalışması var." diye konuştu.
Memurlar.Net
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