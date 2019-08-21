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Şırnak'ta şehit askerler için tören

Silopi ilçesi Kösreli köyü bölgesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda şehit olan 3 askerin naaşı, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı
 21 Ağustos 2019 23:30
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Şırnak'ta şehit askerler için tören

Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü bölgesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda şehit olan 3 asker için tören düzenlendi.

Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Jandarma Komando Uzman çavuşlar Ayhan Yanık, Mehmet Uçar ve Muhammet Ferdi Güntekin'in Türk bayrağına sarılı tabutları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu ve dua edildi.

Helallik alınmasının ardından şehitlerin cenazeleri, arkadaşlarının omuzlarında helikoptere taşındı.

Helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na getirilen şehitlerden Yanık'ın cenazesi Adıyaman'a, Uçar'ın cenazesi Hatay'a ve Güntekin'in naaşı da Erzurum'a gönderildi.

Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Silopi ilçesine bağlı Kösreli köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini sağlamak ve bölgede oldukları değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun Operasyonu"nda teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralanmış, yaralı askerlerden 3'ü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
Anadolu Ajansı
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