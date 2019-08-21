1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Arınç: Bir insanın hedefleri boyu kadar olmamalı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç:- "(Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın) Sanki bir Kızılelma gibi 2023, 2053, 2071 hedefleri var. Bir insanın hedefleri boyu kadar olmamalı, ufuklar kadar yüce ve yüksek olmalı"- "Biz bu hedefleri kendimiz görelim diye koymuyoruz ki. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği Türkiye'sini inşa ediyoruz. Bunu hangi liderden duyabilirsiniz, hangi lider söylerse inandırıcı olur"
 21 Ağustos 2019 23:57
Yazdır
Arınç: Bir insanın hedefleri boyu kadar olmamalı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedeflerine ilişkin, "Sanki bir Kızılelma gibi 2023, 2053, 2071 hedefleri var. Bir insanın hedefleri boyu kadar olmamalı, ufuklar kadar yüce ve yüksek olmalı." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubesi tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda "2023 Hedeflerinde Sivil Toplumun Rolü" konulu program düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, programda yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının insanların hayır yapmak ve sosyal faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurduğu teşekküller olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önlerine çok önemli hedefler koyduğunu ifade eden Arınç, şöyle konuştu:

"Sanki bir Kızılelma gibi 2023, 2053, 2071 hedefleri var. Bir insanın hedefleri boyu kadar olmamalı, ufuklar kadar yüce ve yüksek olmalı. Kızılelma meselesi geçmişte de tartışıldı, bir siyasi partinin sloganı olarak görmemek lazım. Osmanlı'nın fetihler yaptığı çağlarda Kızılelma bir idealdi. Kızılelma nedir diye sorulduğunda gidin bunu halka ve askere sorun demişler. Birine sormuşlar 'hünkarımın atının bastığı en son yerdir' demiş. Bir başka yeniçeri 'benim attığım okun en son vardığı yerdir' demiş. Bir başkası buna benzer güzel şeyler söylemiş. Yani fetihlerin son bulacağı, hayallerin, rüyaların en son gerçekleşeceği yer Kızılelma'dır. Böyle bir heyecana can kurban. Kızılelma'nın, kızıllığına elmasına vurulmayın manası çok önemlidir."

Arınç, 2011 seçimlerine gittikleri süreçte Erdoğan'ın 2023 hedeflerini göstererek 12 yılı kapsayan bir program yaptığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra 2053 hedeflerini açıkladığını dile getiren Arınç, şöyle devam etti:

"Maşallah durmak bilmiyor, 6 ay bir yıl sonra hızını alamadı 2071 hedeflerini koydu. Sene 2011'de 60 yıl sonrası muhtemeldir ki hayatta olmayacağız. İnşallah torunlarımız görecek. Biz bu hedefleri kendimiz görelim diye koymuyoruz ki. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği Türkiye'sini inşa ediyoruz. Bunu hangi liderden duyabilirsiniz, hangi lider söylerse inandırıcı olur. Bunların (hedeflerin) gerçekleşmesini kendisine hayat gayesi edinmiş bir insana sahip olmak dünya nimetleri bakımından hamd edilecek bir nimettir."

Konuşmanın ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından Arınç'a plaket takdim edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Selvi: Kabinede radikal bir değişiklik olmayacak
22 Ağustos 2019 12:27		 Erdoğan, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı
22 Ağustos 2019 11:46
1. Ordu Komutanı Avsever'den İmamoğlu'na ziyaret
22 Ağustos 2019 11:41		 Soylu: Üçü de, PKK ile işim yok, iftira atıldı demedi
22 Ağustos 2019 11:12
Polis şiddetine tepki gösteren AK Parti'li vekile MHP'den sert cevap
22 Ağustos 2019 10:32		 'Memurlar, THK'nın uçakları ile uçmak istemiyor, nokta!
22 Ağustos 2019 10:14
Hıncal Uluç'tan İmamoğlu'na: Kayda geçen tek eylemin Bodrum tatillerin ve Zülfü konserlerin oldu
22 Ağustos 2019 09:48		 Uyum haftası 5-6 Eylül'de başlıyor
22 Ağustos 2019 09:13
Çalışma Bakanlığı, Adana BB'deki işçi çıkarmaları inceliyor
22 Ağustos 2019 08:29		 ABD'nin MLKP ile görüşmesi: PKK yerine yeni maşa arıyorlar
22 Ağustos 2019 07:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:27 - Selvi: Kabinede radikal bir değişiklik olmayacak12:26 - Çeyrek altın ne kadar?12:21 - Doların yükselişi devam ediyor: 5,76 TL12:17 - Bakan Varank: Yapay Zeka Enstitüsü kurmayı planlıyoruz12:16 - Ordu'daki arazi anlaşmazlığında 1 kişi hayatını kaybetti12:12 - Bakan Pakdemirli: Yerel eylem grubu derneklerine 22 milyon avro destek verilecek12:02 - Türk-İş Başkanı'na 'mikrofon' tepkisi: Sen hiç konuşma!11:52 - Müvekkilin üst geçitlere yazdığı küfürler avukatı zor durumda bıraktı11:48 - Kaçan otomobillerden 2 inek çıktı!11:46 - Erdoğan, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı
11:41 - 1. Ordu Komutanı Avsever'den İmamoğlu'na ziyaret11:38 - İzmir'deki FETÖ operasyonunda 17 kişiden 9'u tutuklandı.11:35 - HDP'li Kars Belediye Başkanı Bilgen adliyede11:33 - ODTÜ Rektörüne Rusya'dan onursal doktora11:32 - MKEK'ten 7,5 ayda 45 bin yerli silah11:15 - Gaziantep'te suyun maliyeti yüzde 75 düşecek11:15 - Milli İHA bu kez yangının üstüne gitti11:12 - Soylu: Üçü de, PKK ile işim yok, iftira atıldı demedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmelerde, 11 hizmet kolunun taleplerinde, hiç uzlaşılan konu yok mu?
'Memurlar, THK'nın uçakları ile uçmak istemiyor, nokta!
127 General ve amiralin görev yeri değiştirildi
MEB Bakan yardımcısı, Danıştay üyeliğine geri döndü
'İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanması gündemde değil'
Bankalar, kredi yapılandırmasına yanaşmıyor
General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri
İade olan personelin, görevden uzaklaştırma bilgileri de hizmet belgelerinden çıkarılmalı
MEB'de, 2 Genel müdürün daha asalet kararnamesi çıktı
Kadıköy'de PKK dehşeti! 3 kez sırtından bıçaklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şemsiye 1
burunda sivilce çıkması 1
beachlerde yiyecek ve içeceklerin abartılı pahalı olması 3
islam slimani'nin monaco'ya transferi 1
Sizi rahatsız etmeye geldim 3
18.08.2019 izmir karabağlar yangını 1
supporters 3
ferdi kadıoğlu 1
hükümetin memurlara zam teklifi 7
Duygusal zeka 1
SON İLANLAR
MSB Akaryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs ilanı
Afyonkarahisar Sülümenli Geçici 4 İşçi Alacak
Tokar Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam