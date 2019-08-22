'İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanması gündemde değil'
|22 Ağustos 2019 00:12
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili "Hükümetin ya da İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir. İstanbul ve Ankara içinse böyle bir gündem yok" ifadelerini kullandı.
SORU - CEVAP
- (Kayyum atamaları) TCK'nın terörle müdahale kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde bu adımlar atılmıştır. Teröre doğrudan ya da dolaylı destek olan, terör örgütü mensuplarını belesiyelere alan, onlara iş imkanı açan belediye başkanlarına yönelik kanunlar çerçevesinde gerekli adımlar atılmıştır. Bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Bunlar keyfi olarak alınan kararlar değildir. Aynı siyasi görüşe sahip başka belediyeler de var ancak buaralarda bir suç hasılı olmadığı için teadülü tasavvuf uygulanmamıştır. Seçilmiş olmak kimseyi masum kılmaz. İstanbul ve Ankara için böyle bir gündem yok.
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