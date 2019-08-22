127 General ve amiralin görev yeri değiştirildi
|22 Ağustos 2019 03:53
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında alınan kararların ardından atama ve terfi işlemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla gerçekleştirildi. Buna göre, Erdoğan imzasıyla general ve amirallerin atanmalarına yönelik karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutana yönelik atama işlemleri gerçekleştirildi.
Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 3. Ordu Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Yavuz Türkgenci Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ise Ege Ordu Komutanı oldu. Korgeneral Sinan Yayla ise vekaleten yürüttüğü 2. Ordu Komutanlığı görevine atandı.
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/284
Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince; EK listede kimlikleri yazılı general ve amirallerin, isimleri hizalarında belirtilen görev yerlerine atanmalarına karar verilmiştir.
21 Ağustos 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/286
Dışişleri Bakanlığı;
- Andlaşmalar Genel Müdürlüğüne Engin YÜRÜR,
- Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Kıvılcım KILIÇ,
- Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne Burak AKÇAPAR,
- Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Fırat SUNEL,
- İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Lebibe Gülhan ULUTEKİN,
- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Çağatay ERCİYES,
- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Nilgün ERDEM ARI,
- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Rıza Hakan TEKİN,
- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Yunus DEMİRER,
- Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne Hatun DEMİRER,
- Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğüne Deniz ÇAKAR,
- AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcılığına Berna KASNAKLI,
- Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığına Emir Salim YÜKSEL,
- Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Ülkü KOCAEFE,
- Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığına Neval ORBAY,
- Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Çağlar Fahri ÇAKIRALP,
- Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Tayyar Kağan ATAY,
- Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığına Subutay YÜKSEL,
- Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığına Makbule Başak YALÇIN,
- Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Ertan YALÇIN,
- Ekonomik İkili İşler Genel Müdür Yardımcılığına Sibel ERKAN,
- Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Özgür ÇİNAR,
- Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcılığına Niyazi Evren AKYOL,
- İletişim ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Naci Aydan KARAMANOĞLU,
- İran ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Gül BÜYÜKERŞEN,
- Kuzey Afrika İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcılığına Volkan IŞIKÇI,
- Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Özgür Kıvanç ALTAN,
~ Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığına Berk BARAN,
- Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığına Ali Kaan ORBAY,
- Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığına, Ekonomik İkili İşler Genel Müdür Yardımcısı Fatma Ömür ÜNSAY,
- Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığına İsmail ÇOBANOĞLU,
- Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına Beste PEHLİVAN SUN,
- Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığına Güven BEGEÇ,
- Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Osman Koray ERTAŞ,
- Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığına İstem CIRCIROGLU,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır. 21 Ağustos 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Anıl YILMAZ atanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sadri ŞENSOY atanmıştır.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Huri TEMEL atanmıştır.
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR atanmıştır.
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