Kuşadası Körfezi'nde 60'ı çocuk 109 göçmen yakalandı
|22 Ağustos 2019 05:01
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Kuşadası Körfezi'nde sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 60'ı çocuk, 19'u kadın toplam 109 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde görevli Sahil Güvenlik Uçağı tarafından, Özdere açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 27'si çocuk, 7'si kadın 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekiplerinin Kuşadası Körfezi'nde gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise Ahmetbeyli açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 33'ü çocuk, 12'si kadın Afganistan uyruklu toplam 60 düzensiz göçmen ele geçirildi.
Sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmak üzereyken yakalanan toplam 109 kaçak göçmen, sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alındıktan sonra il göçmen bürosuna teslim edildi.
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