Dağlar terörden temizlendi

129 TİM 14 TABUR KATILIYOR

Operasyon bölgesinde Jandarma Uzman Çavuş Osman Turaç'ın Antalya'daki ailesiyle telefonda görüşen Çetin, üç ildeki operasyonun 129 tim ve 14 taburla gerçekleştirildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve direktifleri doğrultusunda, bölgenin teröristlerden tamamen temizlenene kadar terörle mücadelenin koordineli şekilde devam edeceğini vurgulayan Çetin, kahraman güvenlik güçlerinin teröristlerin inlerine girdiğini vurguladı.

KALANLAR DA KISA SÜREDE TEMİZLENECEK

Milletin desteği ve Allah'ın yardımıyla ülkede kalıcı huzuru sağlayacaklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti: "Ülkemizde vatandaşlarımızın, milletimizin güvenliğini kalıcı olarak tesis edeceğiz. Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda. Kalan unsurlar varsa en kısa zamanda temizleyeceğiz. Bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için hep birlikte çalışıyoruz.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Çetin, "En kısa zamanda bu bölge, tamamen teröristlerden arındırılarak, yaylalar serbest olacak, köylerimizde herkes bağını, bahçesini rahatça ekip, biçecek. Ülkemizin gelişmesi, zenginleşmesi için var gücümüzle çalışacağız. Yüce milletimizin desteği ve hayırlı dualarıyla, 82 milyonun bize verdiği güven ve itimatla gücümüze güç katarak, mücadelemize ebediyen devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Köşeye sıkışan teslim oluyor

PKK "Kıran operasyonu" ile köşeye sıkıştı. Mağara ve sığınaklara hapsolan teröristlerin, örgütün sözde üst yönetiminden yardım istediği konuşmalar telsizlere yansıdı. Operasyonda bölge teröristlere dar edilirken, kaçacak delik bulamayan PKK'lı teröristler teslim olmaya başladı. Operasyonun ikinci gününde Hakkari'de belirlenen mağara ve sığınaklar kontrol edildiği sırada 6 teröristin silahları ile birlikte güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.