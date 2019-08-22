Dağlar terörden temizlendi
|22 Ağustos 2019 06:10
|Yazdır
129 TİM 14 TABUR KATILIYOR
Operasyon bölgesinde Jandarma Uzman Çavuş Osman Turaç'ın Antalya'daki ailesiyle telefonda görüşen Çetin, üç ildeki operasyonun 129 tim ve 14 taburla gerçekleştirildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve direktifleri doğrultusunda, bölgenin teröristlerden tamamen temizlenene kadar terörle mücadelenin koordineli şekilde devam edeceğini vurgulayan Çetin, kahraman güvenlik güçlerinin teröristlerin inlerine girdiğini vurguladı.
KALANLAR DA KISA SÜREDE TEMİZLENECEK
Milletin desteği ve Allah'ın yardımıyla ülkede kalıcı huzuru sağlayacaklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti: "Ülkemizde vatandaşlarımızın, milletimizin güvenliğini kalıcı olarak tesis edeceğiz. Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda. Kalan unsurlar varsa en kısa zamanda temizleyeceğiz. Bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için hep birlikte çalışıyoruz.
VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ
Çetin, "En kısa zamanda bu bölge, tamamen teröristlerden arındırılarak, yaylalar serbest olacak, köylerimizde herkes bağını, bahçesini rahatça ekip, biçecek. Ülkemizin gelişmesi, zenginleşmesi için var gücümüzle çalışacağız. Yüce milletimizin desteği ve hayırlı dualarıyla, 82 milyonun bize verdiği güven ve itimatla gücümüze güç katarak, mücadelemize ebediyen devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Köşeye sıkışan teslim oluyor
PKK "Kıran operasyonu" ile köşeye sıkıştı. Mağara ve sığınaklara hapsolan teröristlerin, örgütün sözde üst yönetiminden yardım istediği konuşmalar telsizlere yansıdı. Operasyonda bölge teröristlere dar edilirken, kaçacak delik bulamayan PKK'lı teröristler teslim olmaya başladı. Operasyonun ikinci gününde Hakkari'de belirlenen mağara ve sığınaklar kontrol edildiği sırada 6 teröristin silahları ile birlikte güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Selvi: Kabinede radikal bir değişiklik olmayacak
22 Ağustos 2019 12:27
|Erdoğan, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı
22 Ağustos 2019 11:46
|1. Ordu Komutanı Avsever'den İmamoğlu'na ziyaret
22 Ağustos 2019 11:41
|Soylu: Üçü de, PKK ile işim yok, iftira atıldı demedi
22 Ağustos 2019 11:12
|Polis şiddetine tepki gösteren AK Parti'li vekile MHP'den sert cevap
22 Ağustos 2019 10:32
|'Memurlar, THK'nın uçakları ile uçmak istemiyor, nokta!
22 Ağustos 2019 10:14
|Hıncal Uluç'tan İmamoğlu'na: Kayda geçen tek eylemin Bodrum tatillerin ve Zülfü konserlerin oldu
22 Ağustos 2019 09:48
|Uyum haftası 5-6 Eylül'de başlıyor
22 Ağustos 2019 09:13
|Çalışma Bakanlığı, Adana BB'deki işçi çıkarmaları inceliyor
22 Ağustos 2019 08:29
|ABD'nin MLKP ile görüşmesi: PKK yerine yeni maşa arıyorlar
22 Ağustos 2019 07:11