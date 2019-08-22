1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Asıl yangın sistemde

Bir ayda bir il kadar orman alanı yok olunca Türkiye 'Milli varlıklarımız yanarken neden etkin müdahale edilemiyor' sorusuna kilitlendi. Bakanlıktan, muhalefetten suçlayıcı açıklamalar geldi. Mevzuat tartışmaları arasında çok sayıda gerekçe öne sürüldü ancak 'küllerin arasından' üç kritik başlık öne çıktı:
 22 Ağustos 2019 07:16
Yazdır
Asıl yangın sistemde

Ormanları saran alevler son olarak İzmir'de 500 hektarlık alanı küle çevirdi. 53 saat süren felaketin ardından da 50 yıllık çam ağaçlarının tamamen yandığı, alandaki yaban hayatının ve bazı üzüm bağlarının da yok olduğu öğrenildi. Türkiye'de son bir ayda Mardin büyüklüğünde ormanlık alana zarar veren orman yangınlarının ardından da farklı bir tartışma alevlendi. Yangınlara 1.5 ila 2.5 ton arasında su taşıyan helikopterlerle müdahale edilmesi nedeniyle alevlerin güçlükle söndürüldüğü ve küle dönen alanların arttığı ileri sürüldü. Ayrıca helikopterlerin yangının ilerlerlediği noktalara yoğun dumandan dolayı erişemediği de belirtildi. Buna karşın bu yıl kullanılmayan uçakların ise hem köpük özellikli 6 ton su taşıyabildiği hem de yangın alanının tamamına müdahale edebildiğine dikkat çekildi.

Türk Hava Kurumu'nun 25 yıldan bu yana kazandığı yangın söndürme ihalesini bu yıl alamamasından sonra başlayan tartışmaların ardında ise asıl yangının sistemde olduğu ortaya çıktı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, yaptığı açıklamada saatlik ücreti 100 bin lirayı bulan uçakların yüksek maliyetlerden dolayı kiralamadığını savundu. CHP Parti Meclisi üyesi Haluk Pekşen de, orman yangınlarını söndürme işi için özel şirketlere yönelik ihaleler açıldığını ileri sürdü. Bu iddiaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı da geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamayı işaret etti. Açıklamada 5 adet yangın söndürme uçağının kiralanması için ihaleye çıkıldığı ancak bu ihaleye THK dahil hiçbir katılım olmadığı belirtildi. Bunun üzerine pazarlık usulü ile tekrar ihaleye çıkıldığı ve THK'nin de teklifte bulunduğu kaydedildi. Teklifte ise bir adet yangın söndürme uçağı için teklif edilen birim fiyatın, aynı yıl ihale edilen helikopterin birim fiyatının 3 katından daha fazla olduğu belirtildi. Bu nedenle THK'nin teklif ettiği tutarın yüksek olmasından dolayı da ihale mevzuatı gereği en düşük teklif sunan iki yüklenici ile sözleşme imzalandığı kaydedildi. Açıklamada anlaşma sağlanan helikopter sayısının da 34 olduğu ve hareket kabiliyetinden dolayı da helikopterlerin tercih edildiği kaydedildi.

İzmir'de küle dönen 500 hektarlık alan dün havadan görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise yaptığı açıklamada THK'nin elinde olan 6 uçağın 3'ünün motor yuvalarında motor olmadığını, orman personelinin uçakların güvenli olmadığını düşünüp uçaklara binmediğini ve uçaklardan 3 tanesinin de yağ akıttığını söyledi. Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarının ardından KARAR'a konuşan bir THK pilotu ise iddiaları reddetti. 2009 yılında envantere giren 9 adet Bombardier CL-215 uçağından 6'sının hala aktif olarak kullanıldığı, kullanılmayan 3 adet uçağın ise yedek parça için hurdaya ayrıldığı kaydedildi. 1970-1980 arasında üretilen uçakların hepsinin de aynı türde amfibik olduğu vurgulandı. Uçaklardan birinin ise şu anda rutin bakımda olduğu ancak 5 uçağın görev için hazır olduğu belirtildi. THK kaynakları, CL-215 tipi uçakların yağ damlatmadığını ve yıldız tipi piston motorlarda soğutma sisteminden dolayı yerdeyken yağ tahliyesi yapıldığını da ekledi.

AVRUPA'DA ÜST MODELLER YAYGIN: Türkiye'de bu tartışmalar yaşanırken Avrupa ülkelerinde hangi hava araçlarının kullanıldığı da merak konusu oldu. Buna göre, İspanya, İtalya ve Fransa'da CL-215'in turbo tipi olan CL-215T ve CL-415 modelleri yaygın olarak kullanılıyor. Kapasitelerin aynı olduğu uçaklarda daha güçlü olan turbo motorlar yer alıyor.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yangın söndürme çalışmalarında görev alan pilot odasında ölü bulundu
22 Ağustos 2019 10:40		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
22 Ağustos 2019 06:30
Kuşadası Körfezi'nde 60'ı çocuk 109 göçmen yakalandı
22 Ağustos 2019 05:01		 İstanbullu için selden daha korkutucu uyarı: Kent haftalarca kar altında kalabilir
21 Ağustos 2019 23:36
Halk doktoruna sahip çıktı
21 Ağustos 2019 23:23		 Vatana hizmet için iyileşeceği günü bekliyor
21 Ağustos 2019 23:18
Reçeteye yazılan talimat herkesi duygulandırdı
21 Ağustos 2019 23:08		 7. sınıf öğrencisi Zeren Türkiye 1.si oldu
21 Ağustos 2019 22:53
Trafik kazası geçiren zabıta memuru hayatını kaybetti
21 Ağustos 2019 22:43		 Hastane tuvaletinde bulduğu parayı polise teslim etti
21 Ağustos 2019 22:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:27 - Selvi: Kabinede radikal bir değişiklik olmayacak12:26 - Çeyrek altın ne kadar?12:21 - Doların yükselişi devam ediyor: 5,76 TL12:17 - Bakan Varank: Yapay Zeka Enstitüsü kurmayı planlıyoruz12:16 - Ordu'daki arazi anlaşmazlığında 1 kişi hayatını kaybetti12:12 - Bakan Pakdemirli: Yerel eylem grubu derneklerine 22 milyon avro destek verilecek12:02 - Türk-İş Başkanı'na 'mikrofon' tepkisi: Sen hiç konuşma!11:52 - Müvekkilin üst geçitlere yazdığı küfürler avukatı zor durumda bıraktı11:48 - Kaçan otomobillerden 2 inek çıktı!11:46 - Erdoğan, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı
11:41 - 1. Ordu Komutanı Avsever'den İmamoğlu'na ziyaret11:38 - İzmir'deki FETÖ operasyonunda 17 kişiden 9'u tutuklandı.11:35 - HDP'li Kars Belediye Başkanı Bilgen adliyede11:33 - ODTÜ Rektörüne Rusya'dan onursal doktora11:32 - MKEK'ten 7,5 ayda 45 bin yerli silah11:15 - Gaziantep'te suyun maliyeti yüzde 75 düşecek11:15 - Milli İHA bu kez yangının üstüne gitti11:12 - Soylu: Üçü de, PKK ile işim yok, iftira atıldı demedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmelerde, 11 hizmet kolunun taleplerinde, hiç uzlaşılan konu yok mu?
'Memurlar, THK'nın uçakları ile uçmak istemiyor, nokta!
127 General ve amiralin görev yeri değiştirildi
MEB Bakan yardımcısı, Danıştay üyeliğine geri döndü
'İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanması gündemde değil'
Bankalar, kredi yapılandırmasına yanaşmıyor
General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri
İade olan personelin, görevden uzaklaştırma bilgileri de hizmet belgelerinden çıkarılmalı
MEB'de, 2 Genel müdürün daha asalet kararnamesi çıktı
Kadıköy'de PKK dehşeti! 3 kez sırtından bıçaklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
18.08.2019 izmir karabağlar yangını 1
alışverişe gitmeye üşenen kadın 4
iz bırakan kitap cümleleri 3
egemen bağış'ın prag büyükelçisi olması 1
uçaklar yağ damlatıyor,uçurmak isteyen varsa buyursun uçursun 5
Kararsızlık 1
nasılsın diye soranı sorduğuna pişman etmek 1
tavşanın dağa küsmesi ve sonuçları 1
yaşlanmayı kabullenmemek 1
kıvılcım nickli yazar 1
SON İLANLAR
MSB Akaryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs ilanı
Afyonkarahisar Sülümenli Geçici 4 İşçi Alacak
Tokar Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam