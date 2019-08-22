Fed'den bu yıl yeni faiz indirimleri bekleniyor

Dünyanı bir çok ülkesinde 300 yıldır banka ve finans sektöründe faaliyet gösteren İngiliz finans şirketi Barclays ekonomistleri, merkez bankalarının faizleri ve büyük ekonomilerin büyümelerine ilişkin tahminlerini revize etti ve bu tahminlere göre, Fed 2019 yılında üç kez daha çeyrek puanlık faiz indirimine gidebilir. Bankacılık devi Barclays, ayrıca, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) müzakeresiz ayrılacağı (anlaşmasız Brexit), bunun sonucu İngiltere ekonomisinin gelecek yıl ılımlı bir resesyona girebileceği ve İngiltere Merkez Bankası'nın biri bu yıl diğer ise 2020'de olmak üzere iki faiz indirimine gidebileceği tahmininde bulundu.

Ekonomistler ayrıca, euro bölgesinin 2020 için büyüme tahminini yüzde 1'den yüzde 0.6'ya düşürdü. Banka'nın baş ABD ekonomisti Michael Gapen, Barclays'ın ABD ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2 civarında büyüyeceği tahmininde bulunduğunu ve yavaşlayan küresel büyümeden ve güçlenen dolardan kaynaklanan aşağı yönlü risklerden dolayı Fed'in eylül, ekim ve aralık aylarında 25'er baz puanlık faiz indirimlerine gidebileceğini kaydetti. Banka, daha önceki tahminlerinde, Fed'in bu yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğini öngörüyordu. Gapen, katıldığı bir mülakatta "Bu artan belirsizlik kanalı, dış talepteki zayıflık ve ticaret politikası endişeleri, Fed'in temmuz ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından bu yana arttı" dedi ve "Tahvil piyasaları bize bir şeylerin döndüğünü söylüyor ve biz de bu görüşe katılma eğilimindeyiz. Dünya üç hafta önceki toplantıda Fed'in düşündüğünden daha olumsuz" değerlendirmesinde bulundu. Fed fonları (Fed'in gösterge faizi) vadeli traderları 2019 yılında üç faiz indirimini fiyatlarken, büyük bankaların ekonomistleri, Bloomberg'in anketine katılan 65 kuruluşun medyan tahminine göre, bu yıl sadece 1 faiz indirimi öngörüyor.

'TEK SORUNUMUZ POWELL'

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter iletisinde Çin ve diğer ticaret anlaşmalarının harika durumda olduğunu ve tek sorunun Fed Başkanı Powell ile Fed olduğunu söyledi. Powell'ın hafifçe vuruş yapamayan bir golf oyuncusuna benzeten Trump, Fed Başkanı'nın büyük bir faiz indirimine giderek 'doğru şeyi yapması durumunda' ABD'nin güçlü büyüme kaydedeceğini söyledi. Trump "Ona güvenmiyorum! Bugüne kadar yanlış olduğunu söyledi ve bizi sadece yüzüstü bıraktı" dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Biz faizi bizden çok daha düşük birçok ülkeyle rekabet ediyoruz ve onlardan daha aşağıda olmalıyız. Dün, 'ABD tarihindeki en yüksek dolar' dediniz. Enflasyon yok uyan Fed. Böylesine bir büyüme potansiyeli, neredeyse daha önce hiç olmadığı kadar."

25 BAZ PUANLIK İNDİRİM TAHMİN EDİLİYOR

Goldman Sachs Group Inc. ekonomistleri Fed yetkililerinin -kısmen tahvil piyasasını sakin tutma hedefiyle- gelecek iki toplantıda da faiz indirimine gitmesini bekliyor. Goldman ekonomistlerine göre temmuz ayında 25 baz puan faiz indiren politika yapıcıların eylül ve ekimde de aynı miktarda indirime gidecek. Jan Hatzius ve Sven Jari Stehn'in kaleme aldığı salı günkü raporda, risklerin daha fazla sayıda daha büyük miktarda faiz indirimi yönünde olduğu belirtildi. Para piyasasındaki yatırımcılar Fed'in eylülde 25 bp faiz indirimine gitmesini bekliyor. Traderlara göre Fed'in eylül sonrasında ekim ayında da faiz indirmesi ihtimali yüzde 92 seviyesinde bulunuyor.

SÖZLÜ YÖNLENDİRME DE YAPILMALI

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in, ekonomiye faiz indiriminin tek başına sağlayacağı destekten daha fazlasını elde edebilmek için, sözlü yönlendirme de yapması gerektiğini söyledi. Kashkari, Finanscial Times için kaleme aldığı makalesinde, sözlü yönlendirmenin, Federal fon faizinin (Fed'in gösterge faizi) sıfır seviyesine gelmesiden önce, 'şimdi' yapılması gerektiğini kaydetti. Kaskari "En azından, Fed, çekirdek enflasyonun sürekli biçimde yüzde 2 hedefine geri dönene kadar faiz artırmayacağı taahhüdünde bulunması gerek" dedi.

'SİYASİ DEĞERLENDİRMELERİ HESABA KATMADIK'

ABD Merkez Bankası Fed, geçtiğimiz ay 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine giderek 25 baz puanlık indirim yaptı. Fed Başkanı Powell, özellikle euro bölgesi ve Çin'deki ekonomik büyüme performansının hayal kırıklığı oluşturduğunu kaydetti. Fed'in faiz indirimi kararına ilişkin, "Bu uzun dönemli bir indirim döngüsünün başlangıcı değil" diyen Powell, ABD'nin ekonomik görünümünün olumlu olduğunu, tekrar faiz indirimi yapabileceklerini ve bunun ekonomik görünüme bağlı olduğunu söyledi. Powell, siyasilerden özellikle ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen faiz indirimi çağrılarına ilişkin de "Siyasi değerlendirmeleri hiçbir zaman hesaba katmadık. Biz bağımsızlığımızı kanıtlamak için politika oluşturmuyoruz" diye konuştu.