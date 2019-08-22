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Kadıköy'de PKK dehşeti! 3 kez sırtından bıçaklandı

HDP'li 3 Belediye Başkanı'nın görevden alınmasını bahane ederek İstanbul Kadıköy'de eylem düzenlemek isteyen bir grup PKK yandaşı çöp konteynerlerini devirdi. Bu sırada gruba engel olmak isteyen işadamı Durmuş Karaçam, gruptan bir kişi tarafından 3 kez sırtından bıçaklandı. Ağır yaralanan mağdur hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ilerleyen saatlerde Bahçelievler HDP binasında yakalandı
 22 Ağustos 2019 08:01
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Kadıköy'de PKK dehşeti! 3 kez sırtından bıçaklandı

Geçtiğimiz gün PKK terör örgütü ile irtibatları gerekçe gösterilerek HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alınarak yerlerine kayyum atanmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Diyarbakır, Mardin ve Van valileri belediye başkan vekili olarak atandığı belirtilmişti.

EYLEMCİLERE ENGEL OLMAK İSTEDİ

Bu durumu bahane eden bir grup PKK terör örgütü yandaşı dün akşam İstanbul Kadıköy'de yüzleri maskeli şekilde yasadışı gösteriye kalkıştı. Eylemciler Caferağa Mahallesi Kuzu Kestane Sokak üzerinde çöp konteynerlerini devirdi. Orada ikamet eden White Hill AVM'nin sahibi işadamı Durmuş Karaçam olaya müdahalede bulunarak yolun kapatılmasını engellemek için çöp konteynerlerini kaldırdı.

İstanbul Kadıköy'de 3 kente kayyum atanmasını protesto eden terör destekçileri esnafı bıçakladı, 3 güvenlik görevlisini yaraladı!

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yasadışı eylemciler bunun üzerine Durmuş Karaçam'a saldırarak sırtından 3 kez bıçakladı. Kadıköy'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Durmuş Karaçam'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelinin H.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli Bahçelievler'de bulunan HDP İlçe Binası içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre bina içerisinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

NAZİF KARAMAN

Sabah
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