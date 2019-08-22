Kore gazisi dedesinin izinde başarıya koştu

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINDA YARIYIL VE YAZ TATİLLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERE SADECE 10 SAAT EK DERS GÖREVİ VERİLEBİLİR Destekleme ve yetiştirme kurslarında, Yarıyıl ve yaz tatillerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilemez. MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'nun imzası bulunan görüşü mevcut mevzuata aykırıdır.