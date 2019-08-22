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Dışişleri Bakanlığının 35 kişilik atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı

Dışişleri Bakanlığındaki 35 genel müdür ve genel müdür yardımcısı makamına atama yapıldı
 22 Ağustos 2019 08:27
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Dışişleri Bakanlığının 35 kişilik atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı

Dışişleri Bakanlığındaki 35 genel müdür ve genel müdür yardımcısı makamına atama yapıldı

İşte 22 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan atama kararnamesi:

Dışişleri Bakanlığı;

- Andlaşmalar Genel Müdürlüğüne Engin YÜRÜR,

- Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Kıvılcım KILIÇ,

- Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne Burak AKÇAPAR,

- Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Fırat SUNEL,

- İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Lebibe Gülhan ULUTEKİN,

- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Çağatay ERCİYES,

- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Nilgün ERDEM ARI,

- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Rıza Hakan TEKİN,

- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Yunus DEMİRER,

- Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne Hatun DEMİRER,

- Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğüne Deniz ÇAKAR,

- AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcılığına Berna KASNAKLI,

- Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığına Emir Salim YÜKSEL,

- Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Ülkü KOCAEFE,

- Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığına Neval ORBAY,

- Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Çağlar Fahri ÇAKIRALP,

- Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Tayyar Kağan ATAY,

- Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığına Subutay YÜKSEL,

- Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığına Makbule Başak YALÇIN,

- Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Ertan YALÇIN,

- Ekonomik İkili İşler Genel Müdür Yardımcılığına Sibel ERKAN,

- Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Özgür ÇİNAR,

- Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcılığına Niyazi Evren AKYOL,

- İletişim ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Naci Aydan KARAMANOĞLU,

- İran ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Gül BÜYÜKERŞEN,

- Kuzey Afrika İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcılığına Volkan IŞIKÇI,

- Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Özgür Kıvanç ALTAN,

~ Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığına Berk BARAN,

- Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığına Ali Kaan ORBAY,

- Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığına, Ekonomik İkili İşler Genel Müdür Yardımcısı Fatma Ömür ÜNSAY,

- Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığına İsmail ÇOBANOĞLU,

- Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına Beste PEHLİVAN SUN,

- Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığına Güven BEGEÇ,

- Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Osman Koray ERTAŞ,

- Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığına İstem CIRCIROGLU,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır. 21 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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