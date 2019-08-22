Dışişleri Bakanlığının 35 kişilik atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
|22 Ağustos 2019 08:27
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Dışişleri Bakanlığındaki 35 genel müdür ve genel müdür yardımcısı makamına atama yapıldı
İşte 22 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan atama kararnamesi:
Dışişleri Bakanlığı;
- Andlaşmalar Genel Müdürlüğüne Engin YÜRÜR,
- Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Kıvılcım KILIÇ,
- Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne Burak AKÇAPAR,
- Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Fırat SUNEL,
- İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Lebibe Gülhan ULUTEKİN,
- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Çağatay ERCİYES,
- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Nilgün ERDEM ARI,
- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Rıza Hakan TEKİN,
- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Yunus DEMİRER,
- Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne Hatun DEMİRER,
- Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğüne Deniz ÇAKAR,
- AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcılığına Berna KASNAKLI,
- Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığına Emir Salim YÜKSEL,
- Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Ülkü KOCAEFE,
- Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığına Neval ORBAY,
- Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Çağlar Fahri ÇAKIRALP,
- Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Tayyar Kağan ATAY,
- Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığına Subutay YÜKSEL,
- Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığına Makbule Başak YALÇIN,
- Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Ertan YALÇIN,
- Ekonomik İkili İşler Genel Müdür Yardımcılığına Sibel ERKAN,
- Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Özgür ÇİNAR,
- Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcılığına Niyazi Evren AKYOL,
- İletişim ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Naci Aydan KARAMANOĞLU,
- İran ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Gül BÜYÜKERŞEN,
- Kuzey Afrika İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcılığına Volkan IŞIKÇI,
- Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Özgür Kıvanç ALTAN,
~ Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığına Berk BARAN,
- Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığına Ali Kaan ORBAY,
- Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığına, Ekonomik İkili İşler Genel Müdür Yardımcısı Fatma Ömür ÜNSAY,
- Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığına İsmail ÇOBANOĞLU,
- Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına Beste PEHLİVAN SUN,
- Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığına Güven BEGEÇ,
- Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Osman Koray ERTAŞ,
- Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığına İstem CIRCIROGLU,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır. 21 Ağustos 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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