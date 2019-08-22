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MEB'de, 2 Genel müdürün daha asalet kararnamesi çıktı

Milli Eğitim Bakanlığında iki genel müdürün asalet kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
 22 Ağustos 2019 08:31
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MEB'de, 2 Genel müdürün daha asalet kararnamesi çıktı

Milli Eğitim Bakanlığında daha önce vekaleten atanmış olan,

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy ile

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz'ın,

asalet kararnameleri, 22 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı
Memurlar.Net - Özel

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