MEB'de, 2 Genel müdürün daha asalet kararnamesi çıktı
Milli Eğitim Bakanlığında iki genel müdürün asalet kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
|22 Ağustos 2019 08:31
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Milli Eğitim Bakanlığında daha önce vekaleten atanmış olan,
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy ile
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz'ın,
asalet kararnameleri, 22 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı
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