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Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
 22 Ağustos 2019 08:35
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Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Yassıören Kavşağı 29-40. kilometrelerinde asfalt çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun kuzey taşıma yolu trafiğe kapatıldı ve ulaşım güney taşıma yolundan devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 43-49. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Çakıt mevkisindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çakıt-1 viyadüğü Niğde istikametinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Adana-Kozan yolunun 47-48. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 17-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesimi trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer kesimden iki yönlü devam ediyor.

Giresun-Dereli yolunun 12-16, Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında 21.00-06.00 saatlerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola girebiliyor.

Anadolu Ajansı
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