MEB Bakan yardımcısı, Danıştay üyeliğine geri döndü
Danıştay üyesi iken MEB Bakan yardımcılığına atanan İbrahim Er, Danıştay üyeliği görevine geri döndü
|22 Ağustos 2019 08:36
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2011 yılında 12 yıllık süre ile Danıştay üyesi olarak atanan İbrahim Er, 2018 yılında MEB Bakan yardımcılığına atanmıştı.
Ancak İbrahim Er, 22 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle, Bakan yardımcılığı görevini bırakarak Danıştay üyeliği görevine geri dönmüştür.
İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KARARNAME
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