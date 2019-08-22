Toplu sözleşmelerde, 11 hizmet kolunun taleplerinde, hiç uzlaşılan konu yok mu?

Bilindiği üzere toplu sözleşmelerde sadece 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan memur zam oranları değil, 11 hizmet kolundaki konular da tek tek görüşüldü.

Memur Sen'e bağlı sendikalar, oransal zamma ilave olarak, toplam 652 konuda düzenleme yapılmasını talep etmişti. Bu maddelerin 578'i toplu sözleşme kapsamında içinde görülerek görüşülmeye değer bulunmuş ancak 74 teklif toplu sözleşme kapsamında görülmemişti.

Diğer taraftan, komisyon çalışmalarında, müzakere uygun bulunan 578 teklifin bazılarında uzlaşma sağlandı.

Ancak, Kamu İşveren Heyeti, oransal zamda anlaşma sağlanmadığı için, hizmet kolu bazında görüşülen tekliflerden üzerinde uzlaşılan maddeler için mutabakat imzalamaya yanaşmadı.

Kamu İşveren Heyetinin bu tavrı, "yani benim dediğim zam oranına imza atarsanız ya da uzlaşılan hiçbir maddeyi de imzalamam" anlamına gelmektedir.

Bu bağlamda, hizmet kolu bazındaki 578 talepten, komisyon çalışmalarında üzerinden uzlaşılan maddeler de, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun takdirine kalmıştır.