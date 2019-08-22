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Uyum haftası 5-6 Eylül'de başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak
 22 Ağustos 2019 09:13
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Uyum haftası 5-6 Eylül'de başlıyor

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

9. sınıf öğrencileri, ilkokul birinci sınıf, okul öncesi, imamhatip ortaokullarının 5'nci sınıf öğrencileri ve hazırlık sınıfı öğrencileri, yeni girdikleri ortama kısa sürede uyum sağlamaları açısından 5-6 Eylül tarihlerinde uyum eğitimi için okulda hazır bulunacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimleri yapılacak.

YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE TATİL NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.

Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

Takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlayacak.

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

TENEFFÜS SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİK

Yapılan değişiklikte, "Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır" ifadeleri yer aldı. Ayrıca okula başlama yaşı da 66 aydan 69 aya çıkarıldı. 66, 67 ve 68 aylık çocukların da velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilebilecek.
Akşam
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