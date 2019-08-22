Mahkeme: Zabıtayı görevdeyken yıprattınız!
|22 Ağustos 2019 09:27
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Ankara'da zabıta olarak görev yapan, Mehmet Yürekli, istemediği halde başka görevlere atandığını, haksız yere çok sayıda disiplin cezaları aldığını, iddia ederek görev yaptığı Belediyeye karşı dava açtı.
Adli birimlerden elde edilen bilgilere göre: Yargılamayı tamamlayan İdare Mahkemesi, emsal nitelikte bir karar vererek, davacının yıprandığına ve mobbing uygulandığına ayrıca kendisine tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.
Hakkında görev yaptığı süre içerisinde birçok disiplin cezası, yer değiştirme yaptırımı uygulanan zabıta memuru Mehmet Yürekli, emekli olduktan sonra görevde iken kendisine karşı uygulanan yaptırımlara yönelik tazminat davaları açtı.
Yargılamalar, idari yargının en üst makamı olan Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu'nun (DİDK) gündemine gelerek esastan karar verdi. DİDK kararı sonrası yerel mahkeme kısa aralıklarla cereyan eden işlem ve eylemler nedeniyle davacının manevi olarak yıprandığını, mobbing iddiasının sübuta erdiğinden bahisle manevi tazminatın koşullarının olduğunu değerlendirdi.
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