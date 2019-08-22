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Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 5,74 TL

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 22 Ağustos 2019 09:37
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Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 5,74 TL

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,7410 5,7420
Avro 6,3680 6,3690
Sterlin 6,9430 6,9780
ANKARA
ABD Doları 5,7000 5,7600
Avro 6,3050 6,3750
Sterlin 6,8460 7,0200

- Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7420 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 5,7010 ve en yüksek 5,7390 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 5,7215'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 5,7420 seviyelerinde alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6,3770'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 6,9570'ten işlem görüyor. Avro/dolar paritesinin ise dün 1,11 kritik sınırının altına inmesinin ardından bugün de düşüşünü sürdürdüğü, yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1080 seviyelerinde dengelendiği görülüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) 11 yıl aradan sonra 25 baz puanlık faiz indirimine gittiği temmuz ayı toplantı tutanaklarından, bankanın faiz patikasına ilişkin net bir sinyal alınamadığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi baskılarının arttığı bir ortamda, yatırımcıların yarın Jackson Hole'da konferans kapsamında Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlara çevrildiğini söyledi.

Ticaret savaşı endişeleri ile jeopolitik risklerin gündemde kaldığını, bu durumun dolara olan talebin artmasını beraberinde getirdiğini vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar/TL için 5,75'in üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda 5,85'in takip edileceğini, 5,6950'nin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansı
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