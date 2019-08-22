Hıncal Uluç'tan İmamoğlu'na: Kayda geçen tek eylemin Bodrum tatillerin ve Zülfü konserlerin oldu
|22 Ağustos 2019 09:48
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Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bugünkü köşe yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.
'Etrafında kimler var, Ekrem Başkan' başlıklı yazısında İmamoğlu'nun 'hayal kırıklığı yarattığını' söyledi.
'SİZ OLUN DA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAYIN'
İmamoğlu'nun seçim dönemindeki vaatlerini yerine getirmediğini söyleyen Uluç, yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Gelir gelmez, geldiğini belli edecek bir şeyler yapmasını bekledim. Sembolik de olsa bir şeyler bekledim. Ne yaptı, 'Her şey çok güzel olacak' diye gelen, gelir gelmez "İstanbul'un kaybedecek saniyesi yok" diyen Başkan? İki defa tatil. Nerde göründü? Magazin sayfalarında. Zülfü Livaneli konserini defalarca izler ve sahneye çıkıp şov yaparken. Şimdi siz siz olun da hayal kırıklığına uğramayın."
İmamoğlu'nun tatile gitmesini eleştiren ve 'danışmanlarının kendisini uyarması gerektiğini' belirten Uluç ayrıca şunları söyledi:
"Kayda geçen tek eylemin Bodrum tatillerin ve Zülfü konserlerin oldu. Silkin Başkan. Etrafına sana itiraz edebilecek danışmanlar topla. 'Padişahım çok yaşa' diyenleri acımadan kov. Onlar seni felakete sürükler çünkü.
'VAR MI DANIŞMANLARIN ARASINDA 'HINCAL DOĞRU YAZMIŞ' DİYECEK GÜÇTE BİRİ?'
İleri gitmeni, başarmanı "İtiraz edenler" sağlayacaktır, Başkan. Şakşakçılar değil. Var mı danışmanların arasında "Hıncal doğru yazmış" diyecek güçte, çapta birisi İmamoğlu Dostum?
Yoksa zaten bu yazıdan haberin bile olmaz. Çünkü basın büron da çalışmıyor, iyi biliyorum."
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