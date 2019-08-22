1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahkeme: O araziler AOÇ arazisi, inşaat yapılamaz

Ankara 4'üncü İdare Mahkemesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi hakkında açılan davada "Atatürk'ün şartlı bağışına aykırı işlem yapılamaz" dedi. Bu karar, ABD Büyükelçiliği'nin Çukurambar'da yükselen inşaatını da bağlıyor
 22 Ağustos 2019 09:59
Yazdır
Mahkeme: O araziler AOÇ arazisi, inşaat yapılamaz

Ankara 4'üncü İdare Mahkemesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi hakkında açılan davada "Atatürk'ün şartlı bağışına aykırı işlem yapılamaz" dedi. Bu karar, ABD Büyükelçiliği'nin Çukurambar'da yükselen inşaatını da bağlıyor

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Şehir Plancıları Odası tarafından açılan davada, 5 Eylül günü müzayede ile satışa çıkarılacak Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi için, 'Yürütmeyi durdurma' kararı verdi.

Kararın gerekçesinde, "AOÇ arazilerinde ticaret ve konuta izin verilemez. Atatürk'ün şartlı bağışına aykırı işlem yapılamaz" denildi.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre karar, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçiliği inşaatının sürdüğü 37 bin metrekarelik araziyi de kapsıyor.
'TOKİ KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLEMELİ'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu arazi için 'AOÇ arazisi değil' diyen TOKİ, toplumu yanılttığı ve gerçekleri gizlediği için kamuoyundan özür dilemeli. Kararla birlikte ABD Büyükelçiliği'nin AOÇ arazisinde devam eden inşaatının da hukuksuz olduğu ortaya çıktı. Karar AOÇ'den Gazi Üniversitesi'ne, Gazi Üniversitesi'nden TOKİ'ye devredilen arazilerin, AOÇ arazisi olduğunu ve burada herhangi bir şekilde şartlı bağışa aykırı işlem yapılamayacağını ifade etmektedir. Emsal niteliğindedir. ABD Büyükelçiliği'ne ilişkin olarak açtığımız ve devam eden dava dosyasına da bu kararı sunacağız.''

KAYIP YAŞAYABİLİR

Açtıkları davada yürütmeyi durdurma kararı aldıran Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Sekreteri Ender İplikçi ise "ABD Büyükelçiliği inşaatının yapıldığı alan AOÇ sınırları içinde. Bu alanda ihaleye girenler ve iş yapmaya çalışanlar büyük kayıplar yaşayabilir" açıklaması yaptı.

1983 yılında çıkarılan bir yasa ile AOÇ arazilerinden bir bölümü şartlı biçimde ve tıp fakültesi yapılması için Gazi Üniversitesi'ne verildi. Ancak bu araziler daha sonra TOKİ'ye devredildi. Arazilerin 37 bin metrekaresi TOKİ tarafından 88 milyon dolar bedelle ABD'ye satıldı. Geride kalan araziler ise 5 Eylül'de yapılacak açık artırma ile satışa çıkarılacaktı. Çukurambar'daki 37 bin metrekarelik arazi üzerine ABD'nin yeni Ankara Büyükelçiliği inşası devam ediyor.
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Salda Gölü davasında mahkemeden yetkisizlik kararı
19 Ağustos 2019 18:54		 İstanbul'a alternatif baraja Danıştay'dan ret
31 Temmuz 2019 19:11
Yargı; sözleşmeli öğretmene yolluk ödensin dedi
29 Temmuz 2019 00:01		 18 yaş altındaki okul süreleri emeklilikte dikkate alınmayacak
26 Temmuz 2019 14:39
Disiplin Kurulunun dosya iade yetkisi var mı?
24 Temmuz 2019 00:03		 Mahkeme, Ankara'daki tarihi çarşının yıkılmasını durdurdu
23 Temmuz 2019 15:17
Yargıdan asistan hekimler için nöbet kararı
23 Temmuz 2019 12:23		 PTT personel yönetmeliğine Y.D. kararı
18 Temmuz 2019 15:09
3+1 sözleşmeli röntgen teknisyeninin sağlık mazereti tayinine yargıdan onay
18 Temmuz 2019 12:19		 Danıştay: Terör örgütü üyesi, memnu haklar ile memurluğa dönebilir
12 Temmuz 2019 15:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:27 - Selvi: Kabinede radikal bir değişiklik olmayacak12:26 - Çeyrek altın ne kadar?12:21 - Doların yükselişi devam ediyor: 5,76 TL12:17 - Bakan Varank: Yapay Zeka Enstitüsü kurmayı planlıyoruz12:16 - Ordu'daki arazi anlaşmazlığında 1 kişi hayatını kaybetti12:12 - Bakan Pakdemirli: Yerel eylem grubu derneklerine 22 milyon avro destek verilecek12:02 - Türk-İş Başkanı'na 'mikrofon' tepkisi: Sen hiç konuşma!11:52 - Müvekkilin üst geçitlere yazdığı küfürler avukatı zor durumda bıraktı11:48 - Kaçan otomobillerden 2 inek çıktı!11:46 - Erdoğan, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı
11:41 - 1. Ordu Komutanı Avsever'den İmamoğlu'na ziyaret11:38 - İzmir'deki FETÖ operasyonunda 17 kişiden 9'u tutuklandı.11:35 - HDP'li Kars Belediye Başkanı Bilgen adliyede11:33 - ODTÜ Rektörüne Rusya'dan onursal doktora11:32 - MKEK'ten 7,5 ayda 45 bin yerli silah11:15 - Gaziantep'te suyun maliyeti yüzde 75 düşecek11:15 - Milli İHA bu kez yangının üstüne gitti11:12 - Soylu: Üçü de, PKK ile işim yok, iftira atıldı demedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmelerde, 11 hizmet kolunun taleplerinde, hiç uzlaşılan konu yok mu?
'Memurlar, THK'nın uçakları ile uçmak istemiyor, nokta!
127 General ve amiralin görev yeri değiştirildi
MEB Bakan yardımcısı, Danıştay üyeliğine geri döndü
'İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanması gündemde değil'
Bankalar, kredi yapılandırmasına yanaşmıyor
General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri
İade olan personelin, görevden uzaklaştırma bilgileri de hizmet belgelerinden çıkarılmalı
MEB'de, 2 Genel müdürün daha asalet kararnamesi çıktı
Kadıköy'de PKK dehşeti! 3 kez sırtından bıçaklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
müzik dinlemenin enstrümantal faydaları 3
islam slimani'nin monaco'ya transferi 1
nasılsın diye soranı sorduğuna pişman etmek 1
Yatılı misafir 8
nasılsın 1
24.08.2019 başakşehir vs fenerbahçe maçı 1
Kararsızlık 1
Fer.ah 1
beachlerde yiyecek ve içeceklerin abartılı pahalı olması 3
Sizi rahatsız etmeye geldim 3
SON İLANLAR
MSB Akaryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs ilanı
Afyonkarahisar Sülümenli Geçici 4 İşçi Alacak
Tokar Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam