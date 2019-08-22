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Bankalar, kredi yapılandırmasına yanaşmıyor

Faiz oranlarını düşüren kamu bankaları, daha önce yüksek faizle alınan konut kredilerini yapılandırmaya yanaşmıyor.
 22 Ağustos 2019 10:05
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Bankalar, kredi yapılandırmasına yanaşmıyor

Konut almak için bankalardan 1,98 gibi oranlarla kredi çeken vatandaşlar, bankaların kredileri yapılandırmamasından şikayetçi.

Kamu bankaları konut kredilerinden faizleri düşürmesine, rağmen, rutin olarak yapılan "kredi yapılandırma" işlemini yapmıyor.

İşte bazı ziyaretçilerimizin eleştirileri:

- Merhaba, ekonomimizin zor döneminde dolar euroya yatırım yapmayıp konut kredisi çektik. Faizler düşmesine rağmen ziraat bankası, ...bank ve ... bankası 0,99 dan kredilerimizi yapılandırmaya müsaade etmiyorlar. Benim sırf bu yüzden 120 bin TL zararım oluştu. Lütfen sesimizin duyulmasına yardımcı olun

- İyi günler, 10 ay önce ekonominin zor zamanlarında elimizi taşın altına koyarak ... bankasından 1,98 oranından konut kredisi çektik. Konut kredisi çekerken bize faiz oranları düştüğünde kredimizi yapılandırabileceğimiz söylendi. Biz de buna güvenerek yapılandırmaya müsait olduğunu kredimize de ekleterek kredimizi çektik. Ancak faiz oranlarının 0.99 seviyesine düşmesiyle beraber bize verilen sözler tutulmadı ve krediyi çektiğimiz Zeytinburnu ... Bankası ... şubesine gittiğimizde yapılandırma ekranının kapalı olduğu bu yüzden de yapılandırma yapmayacaklarını bize bildirdiler. Yaşadığımız mağduruyetin giderilmesini ve hakkımız olan yapılandırmanın konut kredimize yapılmasını istemekteyiz.

Memurlar.Net
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