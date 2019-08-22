'Memurlar, THK'nın uçakları ile uçmak istemiyor, nokta!
|22 Ağustos 2019 10:14
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İZMİR'de 3 gün süren ve 500 hektarlık ormanı küle çeviren yangın sonrası THK'nın yangın söndürme uçakları gündeme oturdu. Tarım ve Orman Bakanlığı 'uçaklarımız bozuk değil' diyen THK hakkında son dakika açıklamalar yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile THK arasında İzmir yangını sonrası patlak veren 'uçak' atışması sürüyor. THK kurumu 'uçakların bozuk' olduğu iddialarını reddetmiş ve 'ücretsiz' yangına müdahale etmeyi teklif ettiklerini öne sürmüştü.
Yangın söndürme işini özel şirkete verdiği için eleştirilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün iddialara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
BENİM MEMURUN, 'BENİ MEMURLUKTAN ATIN AMA BEN BUNLARLA UÇMAM' DİYOR
Uçakların 'bozuk' olduğunda ısrarlı olan Bekir Pakdemirli özetle şunları söyledi:
-Kim uçmak istiyorsa uçsun bunlarla. Benim THK'ya bir lira borcum yok. Biz ihaleyle bu tarz servislere veremeyiz. Onlar açıkladı, istedi diye biz bir şey yapacak değiliz. Benim teşkilatım bununla uçmak istemiyor nokta. Beni memuriyetten atın ama binmem diyorlar. Devletin bakanı uçakları emniyetli bulmuyorsa konu bitmişti.
NEREDE O BÜYÜK FİLO, 3 TANE UÇAKLARI VAR APRONDA
-Açıklasınlar bakalım en büyük filo neymiş. 20 uçağımız var diyorlar hani nerde. 3 tane uçak apronda içine kuşlar yuva yapmış. Motor yok, Vizontele'deki gibi. Bunun geri planında hükümetimize saldırı var.
BEN 30 YILLIK PİLOTUM, THK'NIN SERTİFİKALARINA GÜVENMİYORUM
-THK'nın damgaladığı sertifikaların hiç birine ben 30 yıllık pilot olarak güvenmiyorum. Bir adamı sırtında 40 sene taşı bir gün indir öyle mi olacak yani. THK'nın içinde bulunduğu kötü finansal koşullar var. Bundan hükümetimiz sorumlu değil. THK uçakları işimize yaramıyor almak zorunda mıyız?
TÜRK HAVA KURUMU SİYASETİN OYUNCAĞI OLMUŞ
Türk hava kurumu siyasetin oyuncuğa olmuş. Ana muhalefet partisi ile birlikte hareket ediyor.
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