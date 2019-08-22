Hırsızlık için sıra numarası alıp odaları tek tek gezmiş
|22 Ağustos 2019 10:20
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aile sağlığı merkezinde sıra numarası alıp bekledikten sonrası bir personelin cep telefonunu çaldığı ileri sürülen zanlı, güvenlik kamerasından belirlenerek yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Akkapı Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde görevli N.T, polisi arayarak sedye üzerinde bıraktığı cep telefonunun çalındığını bildirdi.
Bunun üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkeze giderek güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Görüntülerde 20'li yaşlardaki şüphelinin bir çalışanın yardımıyla sıra numarası alarak bir süre bekledikten sonra odaları tek tek gezip daha sonra buradan ayrıldığı ve dışarıda kendisini bekleyen bir kişiyle bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.
Ekip, görüntülerden eşkalini belirlediği zanlıyı yaptığı çalışmayla yakaladı.
Hakkındaki hırsızlık suçlamasını kabul etmeyen zanlı Eyüp E. (29), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polis, zanlıyla birlikte bölgeden ayrılan diğer kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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