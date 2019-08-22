Polis şiddetine tepki gösteren AK Parti'li vekile MHP'den sert cevap
|22 Ağustos 2019 10:32
|Yazdır
Bir grup gösterici, İçişleri Bakanlığının HDP'li Mardin, Van ve Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyum atamasına tepki gösterdi. Güvenlik güçleri, protestoculara müdahale etti.
Yeneroğlu: Bu vahşet kabul edilemez
AK Parti'li Mustafa Yeneroğlu, Van'da kayyum atamalarını protesto edenlere güç kullanan polis memurları hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada "Van'daki bu görüntüler korkunç! Hukuk içinde görevini yapan emniyet güçlerimizi de zan altında bırakan bu vahşet kabul edilemez! Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır." dedi.
Yazıklar olsun PKK sevicisi
Cemal Enginyurt, Mustafa Yeneroğlu'na Twitter'dan yanıt vererek şunları söyledi:
Ne olmuştu?
Van'da HDP'li 3büyükşehir belediyelere atanan kayyum atamalarını protesto etmek için eylem yapan gruba polisin çok sert müdahale görüntüleri kamuoyuna yansımış ve tepki çekmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Selvi: Kabinede radikal bir değişiklik olmayacak
22 Ağustos 2019 12:27
|Erdoğan, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı
22 Ağustos 2019 11:46
|1. Ordu Komutanı Avsever'den İmamoğlu'na ziyaret
22 Ağustos 2019 11:41
|Soylu: Üçü de, PKK ile işim yok, iftira atıldı demedi
22 Ağustos 2019 11:12
|'Memurlar, THK'nın uçakları ile uçmak istemiyor, nokta!
22 Ağustos 2019 10:14
|Hıncal Uluç'tan İmamoğlu'na: Kayda geçen tek eylemin Bodrum tatillerin ve Zülfü konserlerin oldu
22 Ağustos 2019 09:48
|Uyum haftası 5-6 Eylül'de başlıyor
22 Ağustos 2019 09:13
|Çalışma Bakanlığı, Adana BB'deki işçi çıkarmaları inceliyor
22 Ağustos 2019 08:29
|ABD'nin MLKP ile görüşmesi: PKK yerine yeni maşa arıyorlar
22 Ağustos 2019 07:11
|Dağlar terörden temizlendi
22 Ağustos 2019 06:10