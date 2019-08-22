Jean Monnet Bursu başvuruları başladı

Jean Monnet Burs Programı'nın, 2020-2021 akademik yılı başvuruları başladı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Jean Monnet Burs Programı 2020-2021 akademik yılı aday başvuruları başladı.

Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen ve AB Başkanlığı tarafından uygulanan burs programı için başvurular 5 Kasım 2019'a kadar sürecek.

Program kapsamında 2020-2021 akademik yılında 160 kişiye AB üyesi ülkelerde AB müktesebatı ile ilgili konularda lisansüstü öğrenim görme veya araştırma programlarına katılma imkanı sunulacak. 160 bursiyere toplam 5,6 milyon avro tutarında burs verilmesi planlanıyor.

Burs kapsamında, süresi en az 3, en fazla 12 ay olan akademik çalışmalar desteklenirken, programdan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversitelerin akademik ve idari personeli ile lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabilecek.

Program, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış insan kaynağının geliştirilmesini ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını hedefliyor. Burstan bugüne kadar 2 binden fazla kişi faydalandı.

Jean Monnet Burs Programı'na ilişkin detaylı bilgiye, "www.ab.gov.tr" ve "www.jeanmonnet.org.tr" internet adreslerinden ulaşılabilecek.