Jean Monnet Bursu başvuruları başladı
|22 Ağustos 2019 10:37
|Yazdır
Jean Monnet Burs Programı'nın, 2020-2021 akademik yılı başvuruları başladı.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Jean Monnet Burs Programı 2020-2021 akademik yılı aday başvuruları başladı.
Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen ve AB Başkanlığı tarafından uygulanan burs programı için başvurular 5 Kasım 2019'a kadar sürecek.
Program kapsamında 2020-2021 akademik yılında 160 kişiye AB üyesi ülkelerde AB müktesebatı ile ilgili konularda lisansüstü öğrenim görme veya araştırma programlarına katılma imkanı sunulacak. 160 bursiyere toplam 5,6 milyon avro tutarında burs verilmesi planlanıyor.
Burs kapsamında, süresi en az 3, en fazla 12 ay olan akademik çalışmalar desteklenirken, programdan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversitelerin akademik ve idari personeli ile lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabilecek.
Program, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış insan kaynağının geliştirilmesini ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını hedefliyor. Burstan bugüne kadar 2 binden fazla kişi faydalandı.
Jean Monnet Burs Programı'na ilişkin detaylı bilgiye, "www.ab.gov.tr" ve "www.jeanmonnet.org.tr" internet adreslerinden ulaşılabilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ODTÜ Rektörüne Rusya'dan onursal doktora
22 Ağustos 2019 11:33
|AÖF'de okumak isteyenler için kayıt süreci başlıyor
20 Ağustos 2019 09:05
|AÖF 2. üniversite kayıtları başlıyor
20 Ağustos 2019 08:50
|Üniversitelere şahsen başvurular başladı
19 Ağustos 2019 14:30
|YKS üçüncüsünün tercihi ilahiyat fakültesi oldu
19 Ağustos 2019 12:35
|Rektör, Yaşayan Diller'in kapatılacağı iddialarını yalanladı
17 Ağustos 2019 09:09
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde öğretim üyesi ilanını düzeltti
16 Ağustos 2019 16:00
|Üniversitelere e-kayıt işlemleri bugün başladı
16 Ağustos 2019 10:55
|Anadolu Üniversitesi kayıtlarında 'e-Devlet' dönemi
15 Ağustos 2019 14:52
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde yanlış öğretim üyesi ilanı!
10 Ağustos 2019 16:00