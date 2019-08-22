Soylu: Üçü de, PKK ile işim yok, iftira atıldı demedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerlerine kayyım atanan Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir başkanlarına ilişkin, "O teröristlere moral de mama da o belediyelerden gidiyor. Biz saf değiliz, kimse kusura bakmasın. Çocuklarımıza dağda terörist kovalatırken, teröristin buralardan milletin vergisi ve parasıyla destek almasına izin veremeyiz. Üç gündür her türlü itirazı ortaya koyuyorlar.

Hukuk metinlerinin kelimelerinden değil, neredeyse hecelerinden pozisyon almaya çalışıyorlar. Daha üç gündür bir tanesi çıkıp, 'Benim PKK ile bir işim yok, terörün de PKK'nın da karşısındayım, bana iftira atılmıştır' demedi. Allah muhafaza. Biz hepimiz birtakım iftiralarla karşı karşıya kaldığımızda hemen müdahale ediyoruz. Bir gazete yazmışsa, tekzip etmeye çalışıyoruz. Hakaret edilmişse peşine düşüyoruz. Yüzümüze kara çalınmasın diye." dedi.

Soylu'nun açıklamalarından başlıklar şöyle:

"Seçilmişlik değerlidir ama Truva Atı değildir. Silopi'de 3 şehidimiz var. Ne için mücadele verdiğimizi biliyoruz, yolumuzdan dönecek değiliz. Ne demokrasiyi, hukuku, tarihi anlamışlar. Aklımızı kiraya vermedik, PKK'yı dün tanımış değiliz. Algıyı nasıl yönettiklerini ezbere biliyoruz.

PKK'nın esrar sevk etmesini engellediğimizde Avrupa kimyasal esrarı devreye sokarak PKK ağını destekliyor. Sanal bahis bizim en güçlü mücadele alanımızdan biri olmalıdır. Sanal bahsin 50 milyar dolar bütçesi var Türkiye'de. Diyarbakır'da bir kadın benim ailemi de ocağımı da burada yaktılar' dedi. Onun üzerinde sanal bahsin oynandığı yer tespit edilip gereği yapıldı.

Bir yeri kapattığımız zaman başka bir yer açılıyor. Şebekeler, uyuşturucuyu ve kaçak göçü yeni bir gelir alanı olarak görüyor. Devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde çalışması temel sorumluluğumuz.

Uyuşturucu satıcısına teröristle aynı muamaleyi yapıyoruz demiştik. Hala aynı noktadayız."