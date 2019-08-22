1. Ordu Komutanı Avsever'den İmamoğlu'na ziyaret
1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu
|22 Ağustos 2019 11:41
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1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ekrem İmamoğlu Orgeneral Musa Avsever'i, Saraçhane'deki merkez bina önünde karşıladı.
Zabıta Tören Mangası'nı selamlayan Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ne şöyle yazdı:
"Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Kendisini ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duydum. Görevinin, kendisine, ailesine, güzel İstanbulumuza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim."
İmamoğlu'nun makam odasında görüşen İmamoğlu ve Avsever, birbirlerine hediye takdim etti.
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