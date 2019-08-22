Erdoğan, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Çok partili hayata geçişin etkili isimlerinden merhum Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum"
|22 Ağustos 2019 11:46
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok partili hayata geçişin etkili isimlerinden 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmetle andı.
Erdoğan, Bayar'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bayar'ın, Milli Mücadele yıllarından itibaren, siyasi hayatın çeşitli dönemlerinde önemli görevler üstlendiğini ve demokrasi tarihinde derin izler bıraktığını belirten Erdoğan, "Çok partili hayata geçişin etkili isimlerinden merhum Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.
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