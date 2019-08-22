1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaçan otomobillerden 2 inek çıktı!

Kahramanmaraş'ta, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan 2 otomobil sürücüsü, kovalamaca sonunda durduruldu. Araçların arka koltuklarında çalıntı olduğu belirlenen 2 inek ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.
 22 Ağustos 2019 11:48
Yazdır
Kaçan otomobillerden 2 inek çıktı!

Olay, saat 03.00 sıralarında, Kapıçam- Tevekkeli yolunda meydana geldi. Dulkadiroğlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevindeyken, peş peşe giden 46 VG 958 ile 44 EP 987 plakalı otomobillerin sürücülerini durdurmak istedi. Sürücüler, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı.

Bunun üzerine jandarma ile şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Sürücüler, bir süre sonra durdurulurken, araçlarda inceleme yapan ekipler, arka koltuklarda 2 inek gördü. Yapılan araştırmada, ineklerin çalıntı olduğu tespit edildi. Araçlardaki O.K. (28), U.S. (36), H.B. (28), M.S. (22) ve S.G. (19) ise gözaltına alındı. Otomobiller de içindeki ineklerle jandarma bahçesine çekildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ordu'daki arazi anlaşmazlığında 1 kişi hayatını kaybetti
22 Ağustos 2019 12:16		 Müvekkilin üst geçitlere yazdığı küfürler avukatı zor durumda bıraktı
22 Ağustos 2019 11:52
Fındık işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı
22 Ağustos 2019 10:58		 Hırsızlık için sıra numarası alıp odaları tek tek gezmiş
22 Ağustos 2019 10:20
İstanbullu için selden daha korkutucu uyarı: Kent haftalarca kar altında kalabilir
22 Ağustos 2019 06:51		 Küçükçekmece'de hastanede yangın
22 Ağustos 2019 06:40
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
21 Ağustos 2019 22:58		 Devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak dolandırdılar
21 Ağustos 2019 20:28
Otomobilin çarptığı hemşire ağır yaralandı
21 Ağustos 2019 19:28		 İntihar için çıktığı çatıdan polis ikna edip indirdi
21 Ağustos 2019 18:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:27 - Selvi: Kabinede radikal bir değişiklik olmayacak12:26 - Çeyrek altın ne kadar?12:21 - Doların yükselişi devam ediyor: 5,76 TL12:17 - Bakan Varank: Yapay Zeka Enstitüsü kurmayı planlıyoruz12:16 - Ordu'daki arazi anlaşmazlığında 1 kişi hayatını kaybetti12:12 - Bakan Pakdemirli: Yerel eylem grubu derneklerine 22 milyon avro destek verilecek12:02 - Türk-İş Başkanı'na 'mikrofon' tepkisi: Sen hiç konuşma!11:52 - Müvekkilin üst geçitlere yazdığı küfürler avukatı zor durumda bıraktı11:48 - Kaçan otomobillerden 2 inek çıktı!11:46 - Erdoğan, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı
11:41 - 1. Ordu Komutanı Avsever'den İmamoğlu'na ziyaret11:38 - İzmir'deki FETÖ operasyonunda 17 kişiden 9'u tutuklandı.11:35 - HDP'li Kars Belediye Başkanı Bilgen adliyede11:33 - ODTÜ Rektörüne Rusya'dan onursal doktora11:32 - MKEK'ten 7,5 ayda 45 bin yerli silah11:15 - Gaziantep'te suyun maliyeti yüzde 75 düşecek11:15 - Milli İHA bu kez yangının üstüne gitti11:12 - Soylu: Üçü de, PKK ile işim yok, iftira atıldı demedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmelerde, 11 hizmet kolunun taleplerinde, hiç uzlaşılan konu yok mu?
'Memurlar, THK'nın uçakları ile uçmak istemiyor, nokta!
127 General ve amiralin görev yeri değiştirildi
MEB Bakan yardımcısı, Danıştay üyeliğine geri döndü
'İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanması gündemde değil'
Bankalar, kredi yapılandırmasına yanaşmıyor
İade olan personelin, görevden uzaklaştırma bilgileri de hizmet belgelerinden çıkarılmalı
General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri
MEB'de, 2 Genel müdürün daha asalet kararnamesi çıktı
Kadıköy'de PKK dehşeti! 3 kez sırtından bıçaklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
18.08.2019 izmir karabağlar yangını 1
sözlüğün can çekişmesi 2
nasılsın 1
Kararsızlık 1
portakalcicegi2017 4
sıkıcısın 2
this is us 1
Yatılı misafir 8
islam slimani'nin monaco'ya transferi 1
Duygusal zeka 1
SON İLANLAR
MSB Akaryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs ilanı
Afyonkarahisar Sülümenli Geçici 4 İşçi Alacak
Tokar Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam