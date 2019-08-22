Türk-İş Başkanı'na 'mikrofon' tepkisi: Sen hiç konuşma!
|22 Ağustos 2019 12:02
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CHP'li milletvekilleri Sakarya Kent Meydanı'nda, Tank Palet Fabrikası için 12 saatlik oturma eylemi yaparak, özelleştirmeye karşı çağrı yapmıştı. Eyleme destek vermek için Sakarya Kent Meydanı'na gelen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Mikrofon kazası tepkisi
Ergün Atalay'ın konuşma yaptığı sırada bir vatandaş, Atalay'a yaklaşarak "Sen hiç konuşma" dedi. Atalay ise, "Abla ne yaptık, kurban olayım" ifadelerini kullandı.
Vatandaş ile Atalay arasında yaşanan diyalog şöyle:
-Hiçbirini demedim, bak Allah şahit.
-İşçiler ile ilgili açıklamalarınız..
-Yok ama demedim günah değil mi bana ya? Beni linç ediyorlar.
-Sen hiç konuşma.
-Abla ne yaptık, kurban olayım. Gel otur şöyle. Biz ne yaptık, 17 genel başkan, biz ne götürelim, 17 götürelim. Sonra bir arkadaş dedi ki 15 götürelim sıkıntıya girersin. Biz o akşam 17'ye imza attık. O ara canlı yayın kapandı, kadın bana Bakan hanım bir şey diyeceğim diye. Ya benim o gün orada taşeronları söylemem lazım, dedim bunu söyleyip gündemi neden değiştireyim ben. Bana mesajlar geliyor FETÖ'den, dedim ya ben ne ülkeyi ne vatanı sattım. Ne diyeyim başka, öyle bir şey demedim, konuşmadım. Bende 420 tane sendika başkanı var 415 tanesi bundan memnundu.
NE OLMUŞTU?
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, işçi zammı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya gelmişti. Atalay, mikrofonların kapalı zannedip "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle" demişti. Atalay'ın bu sözleri kamuoyunda büyük tepki çekmişti.
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