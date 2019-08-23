Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru sayısı artıyor!
|23 Ağustos 2019 10:13
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Kamu Denetçiliği Kurumu 2019 yılının ilk altı aylık istatistiklerini açıkladı.
Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından 2019 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin faaliyet raporu kamuoyuyla paylaşıldı.
Söz konusu raporu incelediğimizde;
- Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulduğu yıldan itibaren şikayet sayısının 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 70 bin 279 sayısına ulaştığını,
- 2018 yılının 01 Ocak-30 Haziran dönemi ile kıyaslandığında 2019 yılının ilk altı aylık döneminde şikayet sayısının %24,79 düzeyinde arttığını,
- 2019 yılının ilk altı aylık döneminde başvuruların 55 Faks, 1145 elden, 1536 Posta, 7846 elektronik başvuru ve 130'unun elektronik posta şeklinde yapıldığı,
- 2019 yılının ilk 6 ayında yapılan şikayet başvuruları konu bazlı değerlendirildiğinde yapılan başvuruların büyük çoğunluğunun %25,06'lık oranla "kamu personel rejimi" alanı oluştururken bunu, %14,23 ile "çalışma ve sosyal güvenlik", 13,24'lük oranla "adalet, milli savunma ve güvenlik" alanlarının takip ettiği, 2018 yılının ilk 6 ayına bakıldığında başvuru konularının ilk sırasını %30,45 ile "çalışma ve sosyal güvenlik" alanı oluşturduğu, bunu %22,05 ile "kamu personel rejimi"nin izlediği,
Görülmektedir.
Öte yandan, Kamu Denetçiliği Kurumuna 2019 Ocak-30 Haziran dönemlerinde yapılan 10 bin 712 adet şikayet başvurusu kamu kurumları bazında incelendiğinde; en fazla başvuru %9,51'lik oranla Sosyal Güvenlik Kurumuna yönelik gerçekleştiği, bunu %9,30 ile Mahalli İdareler, %7,73 ile Adalet Bakanlığı, %6,80 ile Sağlık Bakanlığı, %5,69 ile Milli Eğitim Bakanlığı, %5,27 ile Karayolları Genel Müdürlüğü ve %5,11 ile Üniversite ve Fakültelere yönelik şikayetler takip etmiştir.
2019 yılının ilk altı aylık Faaliyet Raporunun tamamını incelemek için TIKLAYINIZ.
Yavuz Selim KAPLAN
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