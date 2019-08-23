Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru sayısı artıyor!

Kamu Denetçiliği Kurumu 2019 yılının ilk altı aylık istatistiklerini açıkladı.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından 2019 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin faaliyet raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Söz konusu raporu incelediğimizde;

- Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulduğu yıldan itibaren şikayet sayısının 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 70 bin 279 sayısına ulaştığını,

- 2018 yılının 01 Ocak-30 Haziran dönemi ile kıyaslandığında 2019 yılının ilk altı aylık döneminde şikayet sayısının %24,79 düzeyinde arttığını,

- 2019 yılının ilk altı aylık döneminde başvuruların 55 Faks, 1145 elden, 1536 Posta, 7846 elektronik başvuru ve 130'unun elektronik posta şeklinde yapıldığı,

- 2019 yılının ilk 6 ayında yapılan şikayet başvuruları konu bazlı değerlendirildiğinde yapılan başvuruların büyük çoğunluğunun %25,06'lık oranla "kamu personel rejimi" alanı oluştururken bunu, %14,23 ile "çalışma ve sosyal güvenlik", 13,24'lük oranla "adalet, milli savunma ve güvenlik" alanlarının takip ettiği, 2018 yılının ilk 6 ayına bakıldığında başvuru konularının ilk sırasını %30,45 ile "çalışma ve sosyal güvenlik" alanı oluşturduğu, bunu %22,05 ile "kamu personel rejimi"nin izlediği,

Görülmektedir.

Öte yandan, Kamu Denetçiliği Kurumuna 2019 Ocak-30 Haziran dönemlerinde yapılan 10 bin 712 adet şikayet başvurusu kamu kurumları bazında incelendiğinde; en fazla başvuru %9,51'lik oranla Sosyal Güvenlik Kurumuna yönelik gerçekleştiği, bunu %9,30 ile Mahalli İdareler, %7,73 ile Adalet Bakanlığı, %6,80 ile Sağlık Bakanlığı, %5,69 ile Milli Eğitim Bakanlığı, %5,27 ile Karayolları Genel Müdürlüğü ve %5,11 ile Üniversite ve Fakültelere yönelik şikayetler takip etmiştir.

2019 yılının ilk altı aylık Faaliyet Raporunun tamamını incelemek için TIKLAYINIZ.

Yavuz Selim KAPLAN

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