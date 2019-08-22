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Ordu'daki arazi anlaşmazlığında 1 kişi hayatını kaybetti
Yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti, olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
|22 Ağustos 2019 12:16
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Ordu'nun Gölköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden biri yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Damarlı Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada vurularak yaralanan Cihat Çelenk, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aynı olayda yaralanan Güner Aksu, Cengiz ve Ferdi Çelenk'in tedavileri sürüyor.
Öte yandan, jandarma ekiplerince olaya karıştığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Güner Aksu ile akraba oldukları öğrenilen Cihat, Cengiz ve Ferdi Çelenk arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıkmış, kavganın büyümesi üzerine taraflar tabanca ve tüfekle birbirine ateş açmıştı. Olayda yaralanan 4 kişi, tedavi altına alınmıştı.
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