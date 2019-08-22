Doların yükselişi devam ediyor: 5,76 TL
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
|22 Ağustos 2019 12:21
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