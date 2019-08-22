Selvi: Kabinede radikal bir değişiklik olmayacak
Abdulkadir Selvi, kaleme aldığı yeni yazısında AK Parti'de olması beklenen revizyon ile ilgili aldığı kulis bilgilerini paylaştı. Selvi, Erdoğan'ın köklü değişiklikler yapmayacağını belirterek "Kongre sürecine yayılmış olan uzun vadeli bir yenileşme olacak." dedi.
|22 Ağustos 2019 12:27
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Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "yakından tanıyan" kişilerle yaptığı görüşmeler sonrası "Radikal değişiklikler beklemiyorum. Ama bazı değişiklikler olacağı kesin." izlenimini taşıdığını yazdı.
"Küçük düzenlemelerle yetinecek"
Selvi "Yakın çevredeki beklenti, Erdoğan'ın küçük düzenlemelerle yetineceği yönünde. Kongre sürecini başlatarak hem parti bütünlüğünü korumayı hedefliyor, hem de partideki değişimi doğal süreci içinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu AK Parti yönetiminde bir değişiklik olmayacağı anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.
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