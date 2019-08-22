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Batman'da 4 muhtar görevden uzaklaştırıldı

Batman'da haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan ve yargılaması devam eden biri köy muhtarı olmak üzere 4 muhtar görevden uzaklaştırıldı
 22 Ağustos 2019 12:38
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Batman'da 4 muhtar görevden uzaklaştırıldı

Valilikten yapılan açıklamada, Çay Mahallesi muhtarı Mehmet Taş'ın "terör örgütü propagandasını yapmak ve terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası olması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından mazbatasının iptal edildiği, Bağlar Mahallesi muhtarı Mazhar Yiğit'in, hakkında Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen yargılama sonucu "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasının bulunduğu ve dosyanın temyiz aşamasında olduğundan 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyeti Teşkiline Dair Kanun gereğince görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Korik Mahallesi muhtarı İzzet Çere'nin hakkında "silahlı örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüte üye olma, görevi yaptırmamak için direnme, suçluyu kayırma, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etme, propaganda yapma" suçlarından Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamanın sonuçlanmasına kadar 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyeti Teşkiline Dair Kanun gereğince görevden uzaklaştırıldığı, merkeze bağlı Kösetarla köyü muhtarı Kadri Tirki'nin de hakkında Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılama nedeniyle İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Görevden alınan muhtarların yerlerine azaların görevlendirildiği duyuruldu.
Anadolu Ajansı
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