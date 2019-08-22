Başsavcılık, Van'daki tartışmalı gözaltı için resen soruşturma başlattı

Van'da, Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirmeyi protestolara katılan bir kişinin gözaltına alınması sırasında yaşanan olaylara ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın hakkında yürütülen terör soruşturması gerekçesiyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasını protesto etmek amacıyla yapılan gösteriler sırasında bir kişinin zor kullanılarak gözaltına alınmasına ilişkin görüntülerin sosyal, görsel ve yazılı medyada yayımlanmasını ihbar kabul etti.

Başsavcılık, görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı.

Bu arada söz konusu olayda gözaltına alınan kişinin, bir polis memuruna demir tabureyle saldırıda bulunduğuna dair görüntüler de dosyaya eklendi.

Valilik, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Van Buyuksehir Belediyesine yapılan "Baskan Vekilligi" gorevlendirilmesini protesto etmek icin toplanan grupların kanunsuz eylem yaptığını belirtmişti.

Gruplar için görevlendirilen Çevik Kuvvet Sube Mudurlugunde gorevli personele, bekleme yaptıkları Yuzbasıoglu Sokak'ta bir kişinin demir tabureyle saldırıda bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Saldırı sonucu bir polis memurumuz yuzunden, boynundan ve kolundan yaralanmıstır. Saldırıda bulunan sahıs kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıstır. Sahsın 2013 yılında PKK teror orgutunun kırsal alanına katılım yaptıgı, 2014'te Diyarbakır'da guvenlik kuvvetlerine teslim oldugu, cok sayıda suc kaydının ve psikolojik rahatsızlıgının (sizofren) bulunduğu anlasılmıstır. Valiligimizce olayla ilgili gerekli inceleme ve sorusturma baslatılmıstır."