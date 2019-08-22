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Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü vefat etti

TRT İstanbul Radyosundan emekli Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü, 72 yaşında vefat etti.
 22 Ağustos 2019 12:55
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Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü vefat etti

TRT İstanbul Radyosundan emekli Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü, 72 yaşında vefat etti.

Kanser nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gören ve iki hafta önce hastaneye kaldırılan sanatçı, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Birçok türküyü yorumlayan, "Çekemedim Akça Kızın Göçünü" isimli eserle tanınan Gürlü için yarın TRT İstanbul Radyosunda tören düzenlenecek.

Gürlü'nün cenazesi, öğle vakti Şakirin Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kanlıca Mezarlığı'nda defnedilecek.

- Ali Gürlü

Eskişehir Mahmudiye'de 1947'de dünyaya gelen Ali Gürlü, 1966'da TRT'nin açtığı stajyer sanatçı sınavını kazanarak TRT İstanbul Radyosunda üç yıl süren bir eğitim aldı. Daha sonra askerlik görevini tamamlayan Gürlü, 1970'te TRT İstanbul Radyosunda Türk halk müziği sanatçısı olarak göreve başladı. Çok sayıda albüme imza atan ve 1997'de emekli olan Ali Gürlü, TRT'de program yapmaya ve konserler vermeye devam ediyordu.
Anadolu Ajansı
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