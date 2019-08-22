Öğretmenlerin, mazeret tayinlerine başvuruları alınmaya başlandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için tercih başvuruları alınmaya başlandı
|22 Ağustos 2019 12:47
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MEB Personel Genel Müdürlüğünün, öğretmenlerin mazeret nakil tercihlerine ilişkin olarak yaptığı açıklama
2019 Yaz Dönemi Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Tercih İşlemleri
Tercih Yapmak İçin Tıklayınız
Kontenjanlar İçin Tıklayınız
MEB'in daha önce yayımladığı mazeret nakil duyurusu için tıklayınız.
Öğretmenlerin forumdaki paylaşımları için tıklayınız.
Başvurular 22 ila 27 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.2019 yılı Öğretmen Mazeret Tayin Robotu yayında
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