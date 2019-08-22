Gaziantep'te açık yer toplantıları yasaklandı
|22 Ağustos 2019 12:55
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Gaziantep'te bazı açık yer toplantılarının Valilikçe 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince bugünden itibaren 30 gün süreyle Gaziantep genelinde gerçekleştirilebilecek açık ve kapalı yer toplantıları, park ve bahçelerde yapılacak olan kurumlar dışında yapılacak etkinlikler, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, pankart açma, simgeleyici ve ayırt edici özellikte bulunan giysiler, bildiri dağıtma, protesto gibi eylem ve etkinliklerin il merkezinde Valilikçe yasaklanmıştır. Sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari, ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar yasak kapsamı dışında bulunuyor."
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